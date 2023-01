Concurso CNMP 2023: inscrições seguem abertas para nível médio e superior; salário chega a R$12 mil

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) está com inscrições abertas, até o dia 17 de fevereiro, para concurso público com nove vagas destinadas a técnicos e analistas, cargos que exigem nível médio e superior, respectivamente.

O salário chega a R$12 mil. O concurso também prevê cadastro de reserva, que poderá ser utilizado durante o prazo de validade do concurso.

As provas estão marcadas para abril, em Brasília (DF). As remunerações são de R$7.591,36, para técnicos, e R$12.455,30, para analistas. A lotação será na sede do órgão, também em Brasília.

Confira as vagas disponíveis:

Técnico Administrativo: 6 vagas mais cadastro de reserva;

Técnico de segurança institucional: cadastro de reserva;

Analista jurídico: 1 vaga e cadastro de reserva;

Analista de Gestão Pública: 1 vaga mais cadastro de reserva;

Analista de Desenvolvimento de Sistemas: 1 vaga mais cadastro de reserva;

Analista de Arquivologia: cadastro de reserva;

Analista de Comunicação Social: cadastro de reserva;

Analista de Contabilidade: cadastro de reserva;

Analista de Engenharia Civil: cadastro de reserva;

Analista de Estatística: cadastro de reserva;

Analista de Suporte e Infraestrutura: cadastro de reserva.

Para o cargo de técnico de segurança institucional, além do nível médio, é exigida a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria "D" ou "E".

Estabilidade no cargo

A contratação será pelo regime estatutário, o que garante a estabilidade no cargo público. O concurso tem reserva para candidatos com deficiência e negros.

Como se inscrever

O primeiro passo é preencher o formulário no site da Cebraspe, banca organizadora do certame. Em seguida, gerar o boleto e pagar a taxa de R$55 para técnicos (nível médio) e R$75 para analistas (nível superior). O pagamento pode ser feito até 10 de março.

A isenção da taxa de inscrição é garantida a membros de famílias de baixa renda inscritos no programa Cadastro Único (CadÚnico) e a doadores de medula óssea. Para solicitá-la, é preciso enviar documentos comprobatórios.

Como serão as provas

O concurso CNMP é composto por provas objetivas para todos os cargos. Apenas inscritos para as vagas de analista também realizarão, no mesmo dia, provas discursivas.

Os candidatos responderão a 120 questões, no estilo "certo" ou "errado", sendo 50 de Conhecimentos Gerais e 70 de Conhecimentos Específicos.

Já a prova discursiva para analista será a redação de um texto dissertativo, de até 30 linhas, sobre temas relacionados a Atualidades.

A seleção ainda terá teste de aptidão física (TAF) para o cargo de técnico do CNMP, na especialidade de Segurança Institucional. A data da aplicação ainda será divulgada.

O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.