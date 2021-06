Fortaleza: o esperado encontro entre Rogério Ceni e Vojvoda

Enfrentar o Flamengo no Maracanã sempre é um evento interessante. E os últimos confrontos tendo o tempero "extra" de encontrar pela frente Rogério Ceni.

Rogério se tornou o maior técnico da história do Fortaleza em mais de um aspecto. Legado, visibilidade gerada, mudança de patamar do clube e conquistas.

Porém, até pela forma complicada que acabou deixando o comando tricolor por duas vezes, se tornou página virada.

Tecnicamente ainda deixava saudade até a chegada de Juan Pablo Vojvoda. As passagens de Zé Ricardo, Marcelo Chamusca e Enderson Moreira deixavam o torcedor preopado com o futebol praticado.

Com o técnico argentino, o Fortaleza retomou as boas perpectivas que tinha com Ceni. Lembrando que não estou de maneira alguma comparando a importância e o tamanho dos dois à frente da equipe.

O confronto desta quarta-feira é interessante por colocar o passado e o presente frente a frente, além de ser um "teste de fogo" para o Leão de Vojvoda, tendo como adversário um dos principais favoritos no Brasileirão.

Não acredito que briga pelo título ou vaga direta na Libertadores venha a ser o objetivo real do Fortaleza no campeonato.

Entretanto, enquanto for ficando na parte de cima e encarando de igual pra igual os favoritos, a confiança vai aumentando.