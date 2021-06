Flamengo x Fortaleza: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Todas as vezes que Fortaleza e Rogério Ceni se enfrentarem será um duelo especial. Não se trata de qualquer ex-treinador, e sim do maior na história centenária do clube. Mas além disso, o confronto desta quarta-feira (23), às 19 horas, que colocará ambos frente a frente, em Flamengo x Fortaleza, tem ainda outros elementos que tornam o duelo especial.

Esta será a segunda vez que o Fortaleza enfrenta Ceni. Na primeira, pelo Brasileirão 2020, empate em 0 a 0. Agora, o duelo ocorrerá no Maracanã, no Rio de Janeiro, e pode marcar a primeira vitória do clube sobre o ex-treinador, ou o contrário.

Legenda: Rogério Ceni cumprimentou jogadores e funcionários do Fortaleza no jogo pelo Brasileirão 2020 Foto: Natinho Rodrigues/SVM

Outro detalhe curioso é que o técnico Juan Pablo Vojvoda enfrentará Ceni pela primeira vez. O argentino está invicto no comando leonino, com oito vitórias e três empates em 11 jogos disputados, e foi o único a conseguir cair nas graças do torcedor após a saída do atual técnico do Rubro-Negro e é visto como o personagem capaz de reeditar grandes momentos como os que foram vivenciados sob comando do ex-goleiro do São Paulo.

O confronto de técnicos será um atrativo dos mais interessantes, com a promessa de um duelo tático dos mais ricos. Pela derrota sofrida para o Bragantino, o Flamengo tem grande necessidade de vitória e deverá propor o jogo.

Por outro lado, o Fortaleza já mostrou que sabe explorar muito bem as fraquezas de adversários que atuam desta maneira, como fez ao vencer o Atlético-MG fora de casa, na estreia do Brasileirão, por exemplo.

E o time?

Legenda: Vojvoda rodou o elenco do Fortaleza para evitar desgaste físico Foto: Thiago Gadelha / SVM

A grande dúvida do torcedor leonino é quanto ao time que irá a campo. Vojvoda não repete escalações e monta a equipe muito de acordo com o que o adversário oferece. Por isso, é possível que haja mudanças em relação ao time titular que iniciou contra o Fluminense.

O setor que mais está em aberto é o ataque. Wellington Paulista, David, Robson e Romarinho disputam duas vagas. Mas a grande dúvida está na ala-esquerda.

Lucas Crispim já voltou a ser relacionado e foi como opção no banco de reservas contra o Flu, mas não entrou no jogo. É provável que Vojvoda não tenha sacrificado o atleta para que ele possa estar em plenas condições para esta partida, assegurando melhor articulação ofensiva e controle de jogo pelo setor, além da bola parada.

Despedida de Gerson

Legenda: Gerson fará último jogo pelo Flamengo Foto: Divulgação/Flamengo

Do lado do Flamengo, o grande destaque fica por conta do volante Gerson. O meio-campista está se transferindo para o Olympique de Marselha e fará sua última partida pelo clube. A despedida será sem a presença física de torcedores, mas os rubro-negros deram um jeito e o homenagearão com um bandeirão com a foto do jogador.

Por outro lado, Thiago Maia está retornando após sete meses longe dos gramados por conta de lesão. Num primeiro momento, deverá ser ele o substituto imediato de Gerson no meio de campo carioca.

Recuperado de Covid-19, o atacante Pedro também volta a ser relacionado e deverá ser titular.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Fortaleza

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro - RJ

Data: 23/06/2021

Horário: 19 horas

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Transmissão: Premiere, Rádio Verdinha e Tempo Real em diariodonordeste.com.br/jogada

Flamengo: Diego Alves, Matheuszinho, Willian Arão, Rodrigo Caio e Felipe Luis; Gerson, Diego, Michael e Vitinho; Bruno Henrique e Pedro (Rodrigo Muniz). Técnico: Rogério Ceni

Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Ederson, Felipe, Matheus Vargas e Lucas Crispim (Carlinhos/Luiz Henrique); Robson (Wellington Paulista) e David (Romarinho. Técnico: Juan Pablo Vojvoda