Ceará e Fortaleza: dava para ser melhor, mas ficou de bom tamanho

O fim de semana não foi nem maravilhoso, nem ruim para Ceará e Fortaleza.



O alvinegro, na minha visão, fez o seu melhor jogo desde a semifinal da Copa do Nordeste, contra o Vitória.



Uma pena que não tenha conseguido trazer os 3 pontos do Rio Grande de Sul, diante do Internacional. Porque o time de Guto Ferreira foi superior ao Colorodo em pelo menos 90% do jogo.



E com um detalhe importante: o fator psicológico que tanto atrapalhava o time, não interferiu.



Levou um gol logo cedo em um tremendo vacilo defensivo, porém, ainda assim, deu a volta por cima para empatar com um golaço de Lima.



Precisa caprichar mais na definição. Não pode se dar ao luxo de desperdiçar chances claras, como tem feito.



Já o Fortaleza, fez um jogo muito truncado com o Fluminense. Faltou criatividade de ambas as equipes e o empate refletiu o que foi o jogo.



Depois de um primeiro tempo morno, o Flu achou um gol na bola parada e depois chamou demais o Leão pro seu campo.



O ímpeto do tricolor cearense aumentou para buscar o empate com mais um gol de Robson na temporada.

Não foi um primor de resultado, mas um empate com o bom time de Roger Machado, não é de se jogar fora.