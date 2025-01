Mercado da bola: veja reforços dos times da Série A de 2025

Com o início da temporada de 2025, os clubes iniciam as movimentações de mercado para os novos desafios. O Diário do Nordeste então lista todos os reforços anunciados pelos participantes da Série A do Brasileiro.

A edição será histórica pela presença de cinco representantes nordestinos, um marco na era dos pontos corridos. Além de Ceará e Fortaleza, a elite nacional terá também Bahia, Vitória-BA e Sport dentro da disputa.

Total de reforços da Série A na nova janela de transferência

12 reforços: Ceará

8 reforços: Vitória-BA

7 reforços: Cruzeiro

6 reforços: Juventude

4 reforços: Fluminense, Fortaleza , Mirassol e Vasco

3 reforços: Sport

2 reforços: Atlético-MG e Palmeiras

1 reforço: Bahia, Botafogo, Red Bull Bragantino, Grêmio, Santos e São Paulo

Nenhum reforço: Corinthians. Flamengo e Internacional

Legenda: A Série A do Brasileirão é uma competição organizada pela CBF Foto: Lucas Figueiredo / CBF

O Brasileirão de 2025 tem início marcado para o dia 29 de março, com o encerramento em 21 de dezembro. Ao todo, 12 rodadas serão disputadas antes do novo Mundial de Clubes da Fifa, que irá paralisar o calendário nacional entre 15 de junho e 13 de julho. Assim, o calendário promete ser mais um desafio, o que exige elencos mais robustos.

Representantes do futebol cearense, Ceará e Fortaleza foram ao mercado. O Vovô fechou com 12 reforços: o goleiro Keiller; o lateral-direito Dieguinho; os zagueiros Éder, Willian Machado e Marllon; o lateral-esquerdo Nícolas; o volante Fernando Sobral; o meia Matheus Araújo; além dos atacantes Bruno Tubarão, Galeano, Fernandinho e Pedro Henrique.

No caso do Leão, até agora, foram quatro anunciados. A lista tem o goleiro Brenno, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, o volante Pol Fernández e o atacante Dylan Borrero.

Lista de reforços dos times da Série A na nova janela

Atlético-MG

VOL - Gabriel Menino (Palmeiras)

VOL - Patrick (Palmeiras)

Bahia

MEI - David Martins (América-MG)

Botafogo

ATA - Jeffinho (Lyon, da França)

Red Bull Bragantino

ATA - Isidro Pitta (Cuiabá)

Ceará

GOL - Keiller (Internacional)

ZAG - Willian Machado (Operário-PR)

ZAG - Marllon (Corinthians)

ZAG - Éder (América-MG)

LAD - Dieguinho (Goiás)

LAE - Nícolas (América-MG)

VOL - Fernando Sobral (Cuiabá)

MEI - Matheus Araújo (Corinthians)

ATA - Fernandinho (Mirassol)

ATA - Bruno Tubarão (Atlético-GO)

ATA - Pedro Henrique (Corinthians)

ATA - Galeano (Nacional, do Uruguai)

Corinthians

Nenhum reforço

Cruzeiro

LAD - Fagner (Corinthians)

VOL - Christian (Athletico-PR)

MEI - Eduardo (Botafogo)

MEI - Rodriguinho (América-MG)

ATA - Gabigol (Flamengo)

ATA - Bolasie (Criciúma)

ATA - Dudu (Palmeiras)

Flamengo

Nenhum reforço

Fluminense

ZAG - Juan Freytes (Alianza Lima, do Peru)

VOL - Hércules (Fortaleza)

ATA - Paulo Baya (Goiás)

ATA - Joaquín Lavega (River Plate, do Uruguai)

Fortaleza

GOL - Brenno (Grêmio)

LAE - Diogo Barbosa (Fluminense)

VOL - Pol Fernández (Boca Juniors, da Argentina)

ATA - Dylan Borrero (New England Revolution, dos EUA)

Grêmio

LAD - João Lucas (Cuiabá)

Internacional

Nenhum reforço

Juventude

GOL - Marcão (Amazonas)

ZAG - Adriano Martins (Atlético-GO)

LAE - Marcos Paulo (Red Bull Bragantino)

LAE - Felipinho (Sport)

LAD - Reginaldo (Ordabasy, do Cazaquistão)

ATA - Ênio (Amazonas)

Mirassol

ZAG - Jemmes (Vila Nova)

LAD - Daniel Borges (América-MG)

VOL - José Aldo (Ituano)

ATA - Guilherme Pato (Figueirense)

Palmeiras

ATA - Facundo Torres (Orlando City, dos EUA)

ATA - Paulinho (Atlético-MG)

Santos

ZAG - Luisão (Novorizontino)

São Paulo

MEI - Oscar (Shanghai Port, da China)

Sport

ZAG - Antônio Carlos (Fluminense)

LAD - Hereda (CRB)

ATA - Gustavo Maia (Náutico)

Vasco

GOL - Daniel Fuzato (Eibar, da Espanha)

ZAG - Lucas Oliveira (Cruzeiro)

ZAG - Lucas Freitas (Juventude)

VOL - Tchê Tchê (Botafogo)

Vitória-BA