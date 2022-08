Uma cidade de muros limpos

A capital da terra da luz brilha, mas esbarra, infelizmente, em trechos que mais parecem afrontas à sua história. É indiscutível a poluição visual e o efeito que as pichações têm causado em nossa cidade, especialmente em muros de bairros e regiões periféricas. Contudo, não é uma exclusividade desses espaços, uma vez que hoje vemos pichações em repartições públicas, praias, monumentos históricos e locais de preservação ambiental. Embora essas infrações sejam qualificadas como crime ambiental, nos termos da Lei 9.605/98, a medida não tem intimidado os praticantes, como podemos observar.

Precisamos combater e reduzir estes atos em Fortaleza, mas, além disso, temos que incentivar e apoiar manifestações artísticas. O grafite, por exemplo, diferente das pichações, é uma manifestação genuína e existem muitos artistas competentes na capital, capazes de transformar realidades sociais. Na Câmara Municipal de Fortaleza, apresentamos dois projetos com este intuito, não de criminalização, mas de parceria com a comunidade, a fim de que possamos incentivar a limpeza urbana. Via de mão dupla.

O “Meu Bairro de Muro Limpo” é um projeto de indicação que sugere a doação de cestas básicas para comunidades como política de incentivo. Contamos com o apoio de instituições de caridade dos bairros na fiscalização e monitoramento. Claro, além de doar as cestas, fica sob responsabilidade do poder público a promoção de campanhas educativas de conscientização e a realização de concursos e incentivos para a arte urbana.

Outra proposta é a criação de um selo de reconhecimento para empresas que colaborarem com a limpeza e manutenção de logradouros. “Minha Empresa na Promoção de Uma Cidade Limpa”, o selo servirá para reconhecer a relevância da contribuição com a limpeza e poderá ser utilizado em peças de publicidade, embalagens e anúncios. O principal foco é combater as pichações, mas as empresas podem realizar outras atividades, como poda de árvores.

O poder público precisa manter um diálogo com a iniciativa privada e principalmente, com a população. Conto com o apoio dos colegas parlamentares e do Poder Executivo. Por uma Fortaleza de muros limpos!

Pedro Matos é vereador pelo PL