Tecnologia: moldar e avançar

Escrevo esse artigo como quem faz um desabafo. Um desabafo esperançoso, digamos. A tecnologia nos trouxe muitas surpresas, mas a mais desafiadora para mim, que fundei a Moldsoft há 15 anos, foi e tem sido cada vez mais árduo lidar com as pessoas. Sobretudo em um contexto de incerteza. Não falo apenas da falta de qualificação que faz sobrar vagas e barra o crescimento do PIB do setor. Estou falando em lidar com o que querem profissionais de T.I.



Os muitos jovens que passam pelo mercado à minha frente têm sido seduzidos por um hipotético mundo de maravilhas no exterior. Não apenas os salários em moeda forte, o que multiplica por cinco ou seis vezes o valor real de compra, mas também um mundo com transporte público de qualidade, belezas urbanas, segurança e estabilidade cotidiana. Isso tem uma consequência clara: como manter empresas funcionando no Brasil com funcionários querendo ir embora? Ir embora também? Não, acredito que não.



Quero crer que o mito de que as dificuldades históricas nacionais geraram uma geração de empreendedores resilientes se concretize no nosso caso. Estamos abrindo filial na Alemanha e em seguida nos EUA. Para ir embora, você pode me perguntar. Não, para ficar. Contraditoriamente é isso. Porque penso que é preciso estar nesse suposto oásis internacional que chama nossos garotos e garotas para que eles realizem o sonho de viajar, entendam que não é possível tirar o Brasil de dentro de nós mesmos e, ao mesmo tempo, não perder os talentos que formamos.



Todo o escrito acima tem a ver com o país que queremos e com as ousadias que somos obrigados a enfrentar. Pois bem, tirei o nome da minha empresa da palavra moldar, logo não dá para fugir dessa realidade. É preciso moldar para ficar, evoluir e crescer. Claro que já estamos falando em faturamento também. Faturar em euro e em dólar, utilizando mão de obra local, mas ao mesmo tempo a gente dá oportunidade e cresce junto. Sem perder gente. Essa é a estratégia: não perder pessoas. Essa é luta que precisamos. Essa é a luta que recomendo: aquela que não desiste. Nunca.

Rafael Magalhães é CEO e fundador da Moldsoft