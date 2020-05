Sobre o turismo municipal

O confinamento tem nos mostrado que modelos genéricos não parecem ser a resposta para a estruturação do turismo municipal. É preciso uma nova forma integrada de viabilizar nossa atividade, na sua principal célula, que é o município. Penso aqui na formulação do plano municipal de turismo, instrumento institucional baseado nas vocações e acoplado a um plano de ação viável, unindo toda a cadeia produtiva.

O plano será o primeiro passo amplamente discutido e que criará um exército de interessados em viabilizar o turismo, se forem ouvidos e suas demandas tratadas.

É tempo de ouvir e de encontrar novos talentos escondidos que podem trazer insumos vitais; de juntar anseios da juventude com a experiência dos mais experimentados e criar uma força nova vinda da solidariedade e de gestão participativa que, em vez de se delegar, administre em conjunto com amor e entendimento da diversidade dos diversos colaboradores.

Tempo de rever valores enraizados de pura hierarquia funcional com tanta pressão que as pessoas ficam doentes e trabalham para sobreviver e não ter prazer.

Os municípios precisam aproveitar o atual momento para uma reflexão sobre o futuro do turismo e buscar caminhos integrados, inclusive por região, para reduzir custos e viabilizar ações. Dentro dos Estados, devem ser considerados não como concorrentes, mas complementares.

Tudo isso não pode ficar em documentos e estudos, tem que ser colocado em prática numa visão de curto e médio prazo para que o trade turístico sinta respostas para seu trabalho. Há muito para se descobrir, com estudos em várias esferas e em entidades como o Sebrae ,o Senac ,o mundo acadêmico ,as entidades de classe para de uma vez por todas sair para o abraço e não ficar em planejamento continuo.

Conselhos municipais de turismo com autonomia e voz ativa serão instrumentos de integração de toda a cadeia num clamor único de colocar em prática planos municipais, dentro do orçamento disponível, com o entendimento da relevância do turismo para a economia local.

São algumas considerações para reflexão e que daqui nasçam mais ideias e criem um brainstorm local.



Bayard Do Coutto Boiteux

Escritor e pesquisador do turismo