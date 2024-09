Segurança do Alimento: a importância da conservação química controlada

A indústria de pães e massas, tão essencial para a alimentação humana, enfrenta desafios significativos relacionados à deterioração dos produtos. Fungos e bactérias são inimigos constantes da qualidade e segurança dos alimentos, e combatê-los requer inovação, tecnologia e, principalmente, um compromisso sólido com a saúde pública.

A utilização de conservantes, muitas vezes alvo de debates acalorados, não é uma mera escolha, mas sim uma necessidade imperativa para garantir que os alimentos cheguem ao consumidor em perfeitas condições. Na Rigel, acreditamos que a conservação química controlada é crucial para prolongar a vida útil dos produtos e proteger a saúde dos consumidores. No setor de panificação, por exemplo, o crescimento de mofo é uma preocupação recorrente, especialmente em produtos com alto teor de umidade, como pães e bolos. Nesses casos, o uso de conservantes é fundamental para evitar desperdícios e garantir a segurança do alimento.

Compreendemos as preocupações do mercado e dos consumidores sobre o uso de conservantes. Por essa razão, nosso compromisso é desenvolver soluções eficazes no combate a microrganismos, sem comprometer a saúde de quem consome nossos produtos. Um exemplo dessa abordagem é o nosso conservante à base de água, que se destaca por combinar inovação, eficiência e segurança, oferecendo uma alternativa diferenciada no mercado.

Na Rigel, todos os nossos conservantes utilizam o sorbato de potássio em sua composição — um elemento amplamente reconhecido por suas propriedades antimicrobianas e pela eficácia na prevenção do crescimento de bolores e leveduras. "A escolha do potássio como base dos nossos conservantes reflete nosso compromisso com a segurança dos alimentos e a eficiência na preservação dos produtos", reitero com frequência. Essa escolha não é aleatória; é fruto de um compromisso contínuo com a segurança dos alimentos e com a busca por soluções que realmente façam a diferença.

A inovação contínua deve ser vista como um dos pilares da indústria alimentícia. Investimos constantemente no desenvolvimento de novas formulações que atendam às demandas crescentes por produtos mais seguros e de alta qualidade. A conservação química controlada, respaldada pelo uso de matéria-prima de qualidade, é fundamental para o futuro da indústria de panificação e massas. Além de evitar o desperdício, o uso adequado de conservantes assegura que os alimentos cheguem em perfeitas condições ao consumidor final, contribuindo, assim, para a sustentabilidade do setor alimentício.

Em tempos de incerteza e de consumidores cada vez mais conscientes, é necessário reafirmar que a segurança dos alimentos não é negociável. A adoção de conservantes seguros e eficazes é, sem dúvida, um caminho crucial para garantir a saúde pública e o futuro da indústria de pães e massas.

Henrique Neves é diretor financeiro da Rigel