Saúde bucal também tira férias?

O período de férias escolares é sempre muito esperado pelas crianças e adolescentes. É tempo de descanso, lazer, viagens e, claro, de petiscos e guloseimas. Mas, para os pais e responsáveis, fica o desafio de manter a rotina de cuidados com a saúde, especialmente a saúde bucal, que costuma ser esquecida em meio à empolgação e divertimento das férias.

Durante esse período, é comum o consumo de mais doces, refrigerantes e salgadinhos. Com a quebra da rotina, também pode ocorrer a redução na frequência da escovação e no uso do fio dental. O problema é que essa combinação aumenta o risco de cáries, mau hálito, gengivite e outras doenças bucais.

Por isso, a saúde bucal não tira férias. Mesmo em um ritmo mais leve, é importante garantir que as crianças e adolescente escovem os dentes pelo menos três vezes ao dia e que mantenham o hábito do fio dental. Esse também pode ser um bom momento para incentivar a autonomia das crianças, tornando o cuidado com a higiene bucal mais divertido e participativo.

Além disso, o recesso escolar pode ser uma excelente oportunidade para levar os filhos ao dentista. A consulta preventiva é fundamental para identificar possíveis problemas, realizar limpeza e aplicar flúor, garantindo mais tranquilidade para o restante do ano.

O Conselho Regional de Odontologia do Ceará (CRO-CE) reforça que a prevenção ainda é o melhor caminho. Com pequenos cuidados diários, é possível evitar doenças bucais, tratamentos complexos e manter os sorrisos das crianças saudáveis e felizes durante todo o ano.

Que as férias sejam de descanso, mas com responsabilidade. Afinal, cuidar da saúde bucal desde cedo é um investimento que vale para a vida toda.

Adriana Correia é dentista