Rumos da nova gestão municipal

Após a diplomação dos eleitos prefeito e vice de Fortaleza, dar-se-á a posse em 1º de janeiro, iniciando-se, desta forma, a administração, que se almeja dinâmica e eficaz, dentro dos postulados assumidos pelo futuro dirigente, doutor Sarto, galardoado com apreciável votação, que o consagrou no embate com Capitão Wagner, pregando diretrizes inovadoras, para cumprimento junto com Élcio Batista, coparticipe da gestão que ora se auspicia como à altura de uma urbe que continuará crescendo velozmente, sequenciando os oito anos sob o comando de Roberto Cláudio, cujo desempenho sempre foi merecedor de elogios da comunidade, destacando-o como dos mais empreendedores à frente de nossa municipalidade.

</CW>Com experiência adquirida no Legislativo, no decurso de seguidos mandatos populares, o novo gestor delineará, com proficiência, os seus projetos político-administrativos, priorizando as demandas explicitadas como as mais justas aspirações dos nossos munícipes.

Em sintonia com o governo estadual, da mesma maneira ocorrida com atual mandatário, certamente não faltará a cooperação de Camilo Santana, predisposto a colaborar para expandir a Capital “Irmã do Sol e do Mar” que, igualmente ao Brasil e o mundo inteiro, busca soluções para banir a Covid-19.

Todos esperam que, a equipe do antigo Palácio do Bispo, num entrosamento com a Câmara de Vereadores, atue para que possa despontar um surto de redobrado progresso, dando curso a obras já em andamento, e também apresentando outras, exigidas por uma cidade que tende a sobressair no contexto do Nordeste.

Auguramos, pois, convictamente, que Fortaleza, gerida com aprumo e sensibilidade, possa ir ao encontro dos anseios desenvolvimentistas da coletividade, com as bênçãos de Nossa Senhora da Assunção.

E que Deus nos ajude e inspire para tanto e algo mais...

Mauro Benevides

Jornalista e senador constituinte