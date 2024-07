Os lábios volumosos e bem desenhados estão cada vez mais em alta, e muitas pessoas recorrem a procedimentos estéticos para alcançar essa aparência desejada. Um dos procedimentos mais comuns é o preenchimento labial com a utilização do ácido hialurônico que é um produto biocompatível com o nosso organismo, porém alguns profissionais optam pelo uso do polimetilmetacrilato, conhecido como PMMA.

Trata-se de uma substância plástica, que não é reabsorvível pelo organismo. Ela é utilizada como um preenchedor em forma de gel durante procedimentos para corrigir pequenas deformidades e para casos de lipodistrofia – uma perda de gordura facial que pode ocorrer em pessoas que vivem com HIV.

Um dos principais riscos do uso do PMMA nos lábios está relacionado à possibilidade de reações alérgicas, necroses, cegueiras, embolias, o que pode levar à morte. A longo prazo, pode causar danos no corpo de difícil reparação.

O produto não é absorvido pelo corpo, o que significa que ele permanece nos lábios por um longo período de tempo. Com o passar dos anos, isso pode resultar no acúmulo de substâncias tóxicas e no desenvolvimento de nódulos inflamatórios, conhecidos como granulomas.

Outro risco associado ao uso do PMMA nos lábios é a possibilidade de deslocamento do produto. Como o PMMA é uma substância viscosa, existe a chance de que ele se mova para outras áreas dos lábios, causando assimetrias e deformidades. Isso pode resultar em resultados estéticos indesejados e até mesmo requerer procedimentos corretivos.

Diante dos riscos envolvidos, é fundamental que as pessoas interessadas em realizar o preenchimento labial com PMMA busquem profissionais qualificados e experientes. É importante fazer uma avaliação completa do profissional, verificar sua formação e experiência na área, bem como conversar abertamente sobre os riscos e possíveis complicações do procedimento.

Além disso, deve se considerar outras opções de preenchimento labial, como o ácido hialurônico, que é uma substância absorvível pelo corpo e apresenta menos riscos. Cada pessoa deve avaliar cuidadosamente os prós e contras de cada procedimento antes de tomar uma decisão.