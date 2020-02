Potencial de crescimento

A descentralização econômica de Fortaleza para o interior do Estado e para outros municípios da Região Metropolitana é cada vez maior, segundo o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece). Reflexo disso é a cidade de Maranguape que compõe atualmente a lista dos municípios que mais participam no PIB do Ceará.

Maranguape tem recebido, nos últimos anos, grandes investimentos. Em funcionamento há seis meses, o Mercado Balaio, em Maranguape, já se tornou um dos principais centros de compras da cidade. Ele dá um espaço bem localizado a empreendedores que não podem arcar com custos de lojas soltas, devendo gerar cerca de 300 empregos após capacidade total de operação. Em 2010, Maranguape recebeu também o Maranguape Shopping Mall, primeiro shopping center da cidade, outro grande marco no varejo e no mercado de trabalho do município.

A cidade serrana mostra potencial para receber investimentos e empreendedores dos mais diversos segmentos. O Balaio, por exemplo, revitalizou a história da moda que a cidade sempre carregou montando um centro comercial que abriga empreendimentos de vestuário, gastronomia, acessórios, decoração, pesca e diversos outros segmentos. O centro da cidade é outro exemplo de comércio versátil, abraçado pelo Mercado Central de Maranguape, que abriga grandes feiras de frutas, legumes, peixes, carnes e aves.

Mas é preciso lembrar que Maranguape é uma cidade que respira cultura e história, seja na arquitetura, seja nas artes, seja nos costumes. Aliás, é berço de grandes nomes como Capistrano de Abreu e Chico Anysio. Além disso, é uma cidade que valoriza a natureza, conhecida pelas trilhas, cachoeiras e muito verde. Tudo isso precisa ser levado em conta no desenvolvimento econômico de Maranguape, trazendo para hoje de uma forma moderna, em empreendimentos que valorizam o passado, mas pensam no futuro.