Perplexidade diante da pandemia

O agravamento epidemiológico no orbe inteiro deixou a população em pânico, embora os governos assumam postura de gigantesca mobilização, buscando alternativas que ponham termo a um quadro caótico, espelhado em milhares de pessoas crudelissimamente infectadas, em todos os recantos do Planeta, sob as vistas atentas do Poder Público e organismos mundiais, não sendo medidos esforços para que se minimizem os efeitos de um vírus implacável, que já ceifou inúmeras vidas, deixando perplexa a comunidade científica e os demais segmentos demográficos, todos à espera de inadiável solução que estanque o avanço da alarmante pandemia.

O presidente da República, ouvindo governadores, delegou ao ministro da Saúde a tarefa de cumprir o ônus das decisões imediatas para, aliando-se aos estados, ampliar as providências indispensáveis, que se somam às diretrizes então pactuadas, numa sintonia que deve resultar benéfica para ultrapassar fase agudizada por tantos óbitos já registrados.

Entre nós, o governador Camilo Santana fez questão, ele próprio, de anunciar as determinações preventivas, numa postura sensata, que se espera venha a amenizar, diligentemente, a aflição dos nossos concidadãos.

Se a paralisação de atividades essenciais atormenta o dia a dia da população, deve haver compreensão para o integral cumprimento das restrições impostas pelos órgãos oficiais, todas objetivando orientar a comunidade a evitar desdobramentos que desorientariam as autoridades sanitárias.

Este articulista, com tantos janeiros acumulados, nunca se defrontou com instantes tão complexos, daí confiar que as ações já empreendidas sejam eficazes para suplantar um quadro aziago, que desassossega e apavora brasileiros de todos os matizes.

Nesta faina de tamanha complexidade, ajusta-se o adágio bem conhecido de que "a união faz a força...", quando corretamente direcionada.