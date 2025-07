O turismo, por sua essência, é um movimento de massa que envolve milhões de pessoas circulando pelo mundo durante todas as estações do ano. Você, cearense, sabe que o Estado do Ceará possui forte vocação turística, devido a sua ampla cadeia produtiva e aos milhares de postos de trabalho gerados pelo setor.

Essa modalidade é de grande importância para o desenvolvimento de nossa região, pois gera emprego e renda, embeleza as cidades e traz alegria à população. Por isso mesmo, o turismo é justamente conhecido como a "indústria sem chaminés".

Fortaleza, por exemplo, é deslumbrante. Encanta pelas suas lindas e extensas praias, belas montanhas, lagoas e parques com atrativos impressionantes. Soma-se a isso a construção de modernos edifícios na orla marítima, que se destacam por suas arrojadas estruturas arquitetônicas, despertando admiração nos moradores da cidade e atraindo visitantes de todas as partes do universo.

Diante desse cenário promissor, é fácil compreender o crescente número de empresários que buscam oportunidades de negócios nesta metrópole capital, com destaque para o setor da gastronomia, que vem ganhando cada vez mais força. O mercado de alimentação fora do lar, conhecido como “food servisse”, impulsiona os proprietários de restaurantes a investirem em novas tecnologias, visando facilitar o trabalho nas cozinhas e atender com agilidade e qualidade à alta demanda do setor.

Por oportuno, faço um apelo às autoridades competentes para que implementem medidas eficazes e pontuais no combate à violência, pois apesar dos esquemas policiais e do uso de inteligência, a criminalidade avança com impressionante rapidez, desafiando o poder público, causando medo à população e afastando os turistas que aqui chegam e contribuem com a economia do nosso Estado. É urgente a apresentação de planos concretos para enfrentar esse problema de forma efetiva.

Nosso desejo é que o Ceará continue sendo um destino atraente, levando em conta o acolhimento caloroso de seu povo, clima ameno, gastronomia incomparável e sua rica diversidade cultural.

Antonio Cruz Gonçalves é empresário