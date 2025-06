O que vai mudar na emissão de notas fiscais com a reforma tributária?

Com a promulgação da Lei Complementar 214/2025, que regulamenta a tão esperada reforma tributária, estamos diante de uma transformação profunda que promete reconfigurar a forma como lidamos com os tributos no Brasil. Mais do que uma mudança no sistema de arrecadação, estamos vivendo uma reengenharia completa dos processos fiscais, cujo epicentro é, sem dúvida, a nota fiscal eletrônica.

A nota fiscal, que sempre foi o documento-chave da relação entre empresa e Fisco, ganha agora um papel ainda mais estratégico. Com a substituição dos tributos atuais — ICMS, ISS, PIS e COFINS — pelos novos CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e o Imposto Seletivo, o documento fiscal deixa de ser apenas uma obrigação acessória e passa a ser um espelho fiel da nova realidade tributária brasileira.

A padronização e a modernização da NF-e e da NFS-e visam simplificar o sistema, aumentar a transparência e facilitar a apuração dos tributos. O artigo 62 da LC 214/2025 determina, por exemplo, a unificação da estrutura da nota fiscal de serviços com os novos tributos, o que exigirá mudanças técnicas significativas no layout, além da adaptação dos sistemas de emissão utilizados pelas empresas.

Isso significa, na prática, que teremos de revisar e atualizar todo o ecossistema de emissão e recebimento de notas fiscais. Campos como código de classificação tributária, alíquotas específicas, bases de cálculo e detalhamento de operações serão obrigatórios, permitindo um rastreamento mais preciso de cada centavo recolhido ou a recolher. A transparência fiscal, nesse contexto, será ampliada — e isso é positivo.

Ferramentas como o NFe Master, da HMIT, surgem como aliados estratégicos nesse processo. Soluções que oferecem integração completa, controle em tempo real e validação automatizada de dados fiscais tornam-se essenciais. Afinal, nesse novo cenário, qualquer erro, por menor que seja, pode gerar inconsistências tributárias, penalidades e impactos diretos no fluxo de caixa.

Embora a burocracia inicial pareça inevitável, estamos deixando para trás um modelo caótico e fragmentado. O que se constroi agora, ainda que desafiador, tende a ser mais justo, previsível e funcional no médio e longo prazo.

Haroldo Menezes é especialista em tecnologia