O que escrever quer dizer

Tarde demais encontrei Elvira Vigna. Parece pouco honesto colocar a situação nesses termos. Tarde, na verdade, porque eu gostaria de saber que era seu contemporâneo há mais tempo. Era 2012? Flanava pela livraria quando um título me chamou a atenção: “O que deu para fazer em matéria de história de amor”.

Não pensei duas vezes, nem sei se cheguei a ler a orelha ou a quarta capa. O título me enlaçou. Algo no nome da autora me prendeu. Vigna soava inusitado para o meu ouvido. Li o romance e adorei. Se antes da leitura intuía que estava diante de um daqueles livros a que chamamos de livro da minha vida, a premonição se cumpriu ao concluí-lo.