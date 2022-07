O que é ser empreendedor e como ter sucesso?

Nem sempre quem se torna empreendedor está totalmente preparado para a tarefa. Com a pandemia, vimos que muitas pessoas se tornaram empreendedoras por necessidade. Para ajudar quem está começando, há alguns hábitos que podem ser praticados. Não é difícil. Porém, custa tempo e dedicação. Nem sempre pode-se ver os resultados de primeira. No entanto, com o tempo, ganha-se experiência com os erros e acertos para saber o que fazer no futuro.

Primeiro de tudo, é preciso identificar as oportunidades e transformá-las em algo lucrativo, ser criativo. É necessário ainda ser inovador, estabelecer estratégias e colocá-las em prática. Quanto mais cedo você começar, mais cedo entende o processo! Outro detalhe valioso é ter um diferencial. Por exemplo, mapeie o seguimento e busque alguma coisa que seus concorrentes não fazem, mas que você pode fazer (e de forma melhor). Esse será seu diferencial no ramo! Só basta identificar.

Lembre-se que a vida é como uma maratona. Algumas pessoas pensam que você corre um pouco, chega e pronto, com sucesso garantido. Mas não é bem assim. Em alguns momentos, vai querer correr mais rápido e, nos outros, mais devagar. Porém, o segredo é ter constância. Caso corra muito rápido, você pode se cansar. Se correr devagar, várias pessoas podem te passar. Porém, se for constante, não vai ficar para trás e nem se cansar! Tenha paciência e mantenha-se ativo para alcançar seu objetivo.

Uma dica para ter sucesso como empreendedor é ser uma pessoa acima da média. Pessoas acima da média são extremamente concentradas, focadas em seus propósitos. Pessoas de sucesso se mantêm no objetivo, mesmo quando ainda não estão alcançando os resultados esperados, porque estão altamente focadas. Se não gosta de ser uma pessoa mediana, faça o que a maioria não faz! Tenha o sucesso que a maioria não tem.

Outra dica é a disciplina. A motivação não vai estar todo dia chamando para continuar, mas é a disciplina que vai te “obrigar” a fazer o que deve ser feito. É o compromisso que estabeleceu com você mesmo! Se não cumpre a sua palavra nem com você, como vai cumprir com as outras pessoas? Muitas pessoas falham por não serem disciplinadas. Coloque a disciplina como fator determinante para realizar a sua lista de desejos e metas. Por incrível que pareça, ela é libertadora. Com fé, disciplina e coragem é possível realizar qualquer objetivo.

Leonardo Chucrute é gestor em Educação e CEO do Zerohum