O que a advocacia pode esperar de 2024?

É fato que a advocacia é uma área dinâmica, muitas vezes imprevisível, que necessita de constante atualização e adaptação por parte dos seus profissionais. No entanto, já existem caminhos previsíveis que os advogados podem esperar para 2024.

Por exemplo, uma advocacia cada vez mais remota, flexível, diversa já faz parte da vivência de muitos profissionais do ramo. Muitos escritórios e advogados autônomos podem continuar a oferecer modelos de trabalho flexíveis, já que este formato permite que os advogados atendam a clientes de qualquer lugar. Nesse contexto, muitos advogados também têm optado por escolher coworkings para trabalhar, já que conseguem ter um espaço profissional, com a flexibilidade de pagar apenas pelo tempo que utilizar, sem a necessidade de ter um escritório próprio.

Outra realidade cada vez mais presente na rotina de muitos advogados são as temáticas que envolvem cibersegurança e segurança de dados. Com a vigência da LGPD, esse é um tema que requer constante atualização dos profissionais, que devem estar por dentro do que estabelece a Legislação. Ainda relação ao mundo cibernético, a era digital se consolidou no âmbito jurídico. Audiências online, automação, documentação em nuvem, dentre outros recursos, demandam que o profissional do Direito esteja sempre atualizado com as novidades do universo virtual. Quem não se adaptar a essa nova realidade, infelizmente corre o risco de ficar obsoleto.

Em meio ao contexto da era digital, destaca-se também a globalização dos negócios e a crescente interconexão entre advogados e clientes de diversas partes do mundo. Portanto, é importante que os profissionais desse segmento dominem o direito internacional, pois podem se deparar com casos que envolvam legislações de outros países.

Em síntese, 2024 promete trazer um novo cenário para os advogados que buscam sempre o desafio de crescer e se aprimorar profissionalmente, sobretudo no que tange à era digital. O segredo é sempre buscar se adaptar às novas mudanças, sem perder sua identidade, reconhecendo as suas potencialidades e procurando aprender o que tem dificuldade.

Matheus Brito é sócio-diretor da Unijuris