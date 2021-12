O E-commerce no Natal

A movimentação para a época mais aguardada do ano no comércio está em andamento. Mesmo diante de um cenário desafiador da economia brasileira, o Natal de 2021 promete bons ganhos, especialmente para as empresas que focarem seus esforços no e-commerce. A projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) é que as vendas no varejo neste final de ano alcancem R$ 34,3 bilhões, o que representa uma alta de 4,3% em relação ao ano passado.

No entanto, mais do que investir grandes volumes de recursos em plataformas de vendas, é fundamental adotar as estratégias corretas para se beneficiar deste momento favorável: utilizar ferramentas eficientes, atreladas à otimização para motores de buscas (SEO), e entender as mudanças no comportamento dos consumidores vão potencializar o faturamento em todos os segmentos varejistas.

Os princípios da Curva ABC estão entre os recursos mais relevantes, pois permitem o controle de estoque mais assertivo e direcionado para os canais de venda, dando mais peso a produtos com uma procura maior e com um retorno financeiro mais consistente.

Isso evita gastos desnecessários com itens que não serão comercializados de imediato e a demora no retorno do capital investido.

Nesse contexto, também ganha importância a diversificação das vendas, por meio da presença multiplataforma, tornando a empresa amplamente visível e acessível aos consumidores - que podem adquirir seus produtos através dos mais variados pontos de contato: em redes sociais, portfólios em sites ou canais de atendimento e de venda direta.

Por fim, mas igualmente importante, é imprescindível levar em conta os fatores que levam o consumidor às compras. A diminuição dos índices da pandemia deve impulsionar as famílias a investir em itens ligados a momentos de convivência, lazer e bem-estar.

Porém, é crescente o nível de exigência, principalmente na qualidade, nas informações e na entrega dos produtos - o que também pode garantir futuras vendas. A adoção desse conjunto de estratégias pode significar a fórmula dos bons resultados neste Natal.

Rodrigo Coifman é CEO da Ângulo Digital

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.