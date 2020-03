Diante do leque de oportunidades e de políticas direcionadas no meio rural nos últimos anos, é importante discutirmos quem são as novas gerações de mulheres que ocupam o meio rural. A maioria filha de mulheres que tiveram seus corpos e dignidade violentados, as novas gerações de mulheres rurais têm conseguido ultrapassar a “bolha” do analfabetismo, reconhecer tais crimes, sentar-se no banco das universidades, sonhar e ousar. As jovens mulheres de hoje tiveram diferentemente de suas mães, maior reconhecimento do seu papel social, assumem novos espaços no mercado de trabalho, escolhem suas profissões e até empoderam outras mulheres, a começar por suas próprias mães, em muitos casos. Apesar dos avanços, o preconceito, a desigualdade de gênero e a violência doméstica ainda assolam o cotidiano dessas mulheres. Mas, mesmo diante dos desafios, elas têm desenvolvido novas habilidades e competências onde vivem, agregam novos conhecimentos e saberes, são empreendedoras e protagonistas de suas histórias. É o caso das jovens mulheres que participam dos programas da Agência de Desenvolvimento Econômico Local (Adel) no Ceará. Mais da metade do público do Programa Jovem Empreendedor Rural (PJER) é formado por mulheres que atuam na agricultura, no comércio e nas mais distintas atividades. Nessa nova geração, há jovens mulheres que, quando crianças, não tinham liberdade para se envolverem em trabalhos agrícolas, mas hoje são Engenheiras Agrônomas e responsáveis pela gestão das propriedades rurais. Há mulheres formadas em zootecnia, administração, economia, comunicação, oceanografia, mulheres líderes e empreendedoras.

As novas gerações de mulheres rurais já não naturalizam a violência sexual e sabem da relevância de seu papel social, cultural e econômico. Reconhecem os diversos lugares que podem ocupar e são valorizadas por suas contribuições para o desenvolvimento de suas comunidades. Viva às Mulheres Rurais!