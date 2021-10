Máximas filosóficas

Podemos afirmar que o início da sabedoria está no pensamento reflexivo e no esforço da concentração mental. Por sua vez, os estudiosos (filósofos, teólogos, cientistas, etc) são pensadores que buscam encontrar respostas para suas dúvidas e indagações nos campos material e espiritual. Sem dúvida, o desenvolvimento da humanidade está no saber pensar, o que não é fácil. Segundo Henry Ford: “Pensar é o trabalho mais pesado que há, e talvez seja essa a razão para tão poucos se dedicarem a isso”. Por incrível que pareça, no momento atual, o número de pessoas pensantes, em termos relativos, a nosso juízo, está caindo. É importante pensar de forma justa e criteriosa, sem arrogância intelectual, observando-se os aspectos comportamentais ligados à moral. Dentro desta linha de referência, apresentamos 15 aforismos despertando momentos de meditação sobre temas existenciais diversos, podendo a leitora ou o leitor concordar, ou não, mas sempre procurando a sabedoria. Eis as máximas: 1_ Deve-se buscar o sentido da vida e não a vida sem sentido. 2_ É relevante que fujamos da tristeza perversa, bem como da alegria irresponsável. 3_ A sabedoria consiste em pensar com lucidez, procurando a verdade. 4_ Num primeiro momento a inveja pode destruir o invejado, e a seguir o invejoso. 5_ Quem exerce a verdadeira generosidade, não espera retribuição. 6_ A sensibilidade ecumênica é importante para se alcançar a harmonia e a paz. 7_ A força do poder econômico é tão perniciosa quanto o fundamentalismo religioso. 8_ Toda criança que recebe carinho saberá amar. 9_ Mediante a meditação, pode-se libertar a mente dos maus pensamentos e alcançar os caminhos sugeridos pelo coração. 10_ Inveja, orgulho e vaidade formam o trinômio da insensatez. 11_ Em época de crise, o poder da mente é mais significativo que o conhecimento. 12_ Pense em servir, com mais determinação do que ser servido. 13_ Procurar a morte é covardia; preparar-se para ela é sensatez. 14_ Semeando o solo fértil, os bons frutos deverão surgir. 15_ A vida terrestre é passageira; não deixe de pensar em Deus. Convém buscar a satisfação, mediante os pensamentos positivos, jamais externando ódio e desamor.

Gonzaga Mota é professor aposentado da UFC | luizgmota@yahoo.com.br

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.