Língua e literatura

Muitos desconhecem o fato de que este mês é marcado por duas importantes efemérides ligadas ao nosso idioma. No dia 1o. de maio tivemos o Dia da Literatura Brasileira, em homenagem ao escritor cearense José de Alencar (1829-1877), nascido naquela data. Autor de variadas obras, Alencar incursionou pelos romances urbanos, indianistas, regionalistas e históricos, sendo autor, entre outros, de “O Guarani” (1857), “Lucíola” (1862), “Iracema” e “As Minas de Prata” (ambos em 1865) e “Senhora” (1875).

O grande literato também produziu peças para o teatro, como “O Demônio Familiar” (1857) e “As Asas de um Anjo” (1860). Sua versatilidade literária e o talento na criação de tantas histórias tornaram-no reconhecido como o principal representante do romantismo brasileiro. O escritor inspirou o então jovem autor fluminense Machado de Assis (1839-1908), considerado hoje o maior escritor brasileiro, a enveredar pelos caminhos da criação literária.

Na data que homenageia José de Alencar, a literatura brasileira é homenageada por instituições como bibliotecas, editoras, órgãos públicos, escolas , divulgando, entre os leitores, a importância da leitura e das obras de outros grandes escritores brasileiros. É, portanto, dia importante no sentido de manter acesa a chama da leitura, enaltecendo o talento criativo de autores como o próprio Alencar, Machado de Assis, Joaquim Manuel de Macedo, Érico Veríssimo, Rachel de Queiroz, Jorge Amado e tantos outros que até hoje inspiram o surgimento de novos talentos literários.

No dia 21, celebra-se o Dia da Língua Nacional. A data foi criada em 21 de maio de 2006, por um movimento espontâneo de intelectuais e da sociedade civil, em função da inauguração do Museu da Língua Portuguesa, dois meses antes, na capital paulista. O sentido é o de valorizar a prática do idioma, fundamental no processo da comunicação. A língua é um dos alicerces da nação, devendo ser difundida e aperfeiçoada constantemente, ainda que certas ideias tidas como “modernas” tentem descaracterizá-la, como tem ocorrido recentemente. Cuidemos e amemos, pois, o belo idioma pátrio!

Gilson Barbosa é jornalista