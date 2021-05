Impactante CPI do Senado

A classe política e os segmentos conscientizados da opinião pública concentram suas atenções na CPI da Covid, instalada no Senado, com ampla cobertura da imprensa, num embate entre governistas e oposicionistas, confiada a Relatoria ao experiente Renan Calheiros, cuja vivência legislativa é conhecida, já que dirigiu o Congresso, demonstrando moderação e competência, sobretudo, nas questões mais polêmicas levadas a debate no Parlamento, projetando-se por sua sensibilidade, ao dirimir pendências que, no passado, estiveram para seu deslinde, sendo suas decisões julgadas como sábias e adequadas.

Agora, o confronto de parlamentares contra e pró governo tende a se acirrar, cabendo ao Relator cumprir as normas legais de maneira inflexível, bem assim, os seus Pares, notadamente o presidente, Rodrigo Pacheco, que se tem portado com firmeza, mormente quando manteve a decisão de efetivar a CPI, inadmitida por aqueles que compõem a base situacionista.

Em seu discurso inicial, o senador alagoano asseverou que atuará com equilíbrio, repelindo posturas facciosas, não compatíveis com a conduta do Relator, que levará em conta a justeza de inciativas que cheguem à Mesa da Comissão, para a qual convergem os olhares de nossa população, avaliando-se cada ato submetido ao crivo de um Plenário composto por figuras públicas experimentadas, que jamais fugiriam a um procedimento retilíneo, assistidos pela imprensa, disposta a fazer exegese criteriosa, a fim de que não se desfigure a isenção do Colegiado.

Com uma pauta cautelosamente formulada, não serão aceitas matérias alheias aos objetivos já delineados, como assim determina a letra explícita do Regimento Interno da Casa.

Se os primeiros dias foram mais agitados, é de esperar que os próximos passos sejam bem ordenados e discutidos, sem subverter o lineamento preliminar, do qual se aguarda elucidação tranquila e imparcial.

Que nenhuma das correntes partidárias divirjam de uma postura correta, mantendo inabalável a imagem do Senado, que este colunista já dirigiu, em décadas passadas. Aos mais radicais, cabe relembrar o provérbio, segundo o qual “prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém”.

Mauro Benevides

Jornalista e senador constituinte