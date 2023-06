Ferramentas aplicadas ao melhoramento genético de camarões

aO melhoramento genético desempenha um papel fundamental em diversas áreas, incluindo a agricultura, pecuária e aquicultura. Por meio do melhoramento é possível selecionar e reproduzir indivíduos com características desejáveis, como resistência a doenças e maior ganho de peso, melhorando a produtividade. Um dos grandes desafios para o melhoramento genético na carcinicultura é a considerável variação nos sistemas de cultivo. Diferentes produtores utilizam métodos variados, resultando em uma diversidade de condições de ambiente, microbiota da água, insumos e formas de manejo. Além disso, as características específicas da biologia dos camarões também impõem desafios. Ao contrário de outros animais, os camarões não possuem memória imunológica, o que significa que não podem ser vacinados da forma tradicional, o que dificulta ainda mais a proteção contra patógenos. Essas peculiaridades inerentes à carcinicultura tornam complexa a seleção e reprodução dos camarões com características desejáveis.

Nesse contexto, a análise genética em grande escala e a caracterização da microbiota existente no ambiente de cultivo são ferramentas que devem ser utilizadas para aumentar a eficiência dos programas de melhoramento. Temos avançado na aplicação dessas novas tecnologias na carcinicultura. No Brasil, já desenvolvemos ferramentas que viabilizaram a genotipagem de camarões em grande escala, o que permite a determinação das relações de parentesco entre camarões com a mesma eficiência das que se obtêm nos testes de paternidade utilizados para humanos. No campo da microbiologia, os avanços vieram com a metagenômica. Por meio dessa técnica, é possível, por exemplo, avaliar quais as comunidades bacterianas são favorecidas em decorrência de um protocolo de manejo específico.

A aplicação dessas tecnologias impõe o tratamento e a análise de um grande volume de dados. Para isso, estamos trabalhando no desenvolvimento do SysCam, um software que permite a análise de dados genéticos, de sanidade e de cultivo de forma integrada, por meio da inteligência artificial. Acreditamos que essas ferramentas utilizadas em conjunto serão um divisor de águas para a carcinicultura, falaremos mais sobre essas novas tecnologias na ExpoCamarão no Ceará, onde apresentaremos também alguns cases de utilização em diferentes situações.