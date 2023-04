Engenharia Metalúrgica: a base para todas as engenharias

Desde os princípios da humanidade, o homem vem manipulando os materiais metálicos, mas é na história recente que ligas metálicas cada vez mais resistentes e com aplicações especiais surgiram. De fato, não dá para comparar artefatos de caça produzidos na Idade do Cobre com ligas de aço inoxidável utilizadas na indústria aeroespacial na atualidade. Entre essas duas épocas, o advento da tecnologia e desenvolvimento e aperfeiçoamento dos processos metalúrgicos permitiram um grande salto de qualidade dos materiais metálicos. No desenvolvimento destes materiais e de técnicas de fabricação, o engenheiro metalurgista tem grande importância!



O ramo de atuação do engenheiro metalurgista é diverso, podendo atuar desde o princípio da produção metalúrgica no beneficiamento de minérios até o desenvolvimento de ligas especiais, como as ligas metálicas biocompatíveis a serem utilizadas em implantes corpóreos. Todavia, visto a não popularidade do curso de engenharia metalúrgica no cenário nacional (apenas universidades de seis estados brasileiros ofertam o curso, dentre eles o Ceará) a diversidade de atuação do engenheiro metalurgista é desconhecida por muitos.



Há 13 anos formavam-se os primeiros engenheiros metalurgistas cearenses, no ano de 2010. Um delay de mais de seis décadas em relação às primeiras turmas dos estados do sul e sudeste. A criação do curso de engenharia metalúrgica no Ceará foi estratégica: a implantação de usinas siderúrgicas como Gerdau e CSP na região mostrou que o Estado não tinha mão de obra qualificada para atuar no ramo siderúrgico, por isso foi necessário a criação do curso de Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal do Ceará. Hoje em dia, engenheiros metalurgistas formados no Ceará integram o quadro de funcionários de empresas no Brasil e no mundo. E a todos esses profissionais, me incluindo neste grupo, desejo um feliz dia do engenheiro metalurgista.

Otílio Diógenes é docente do Curso de Engenharia do UniFanor Wyden