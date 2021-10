Empreender no Brasil não é fácil

Mas nem por isso vamos aqui desestimular, pois o brasileiro antes de tudo é um forte. Apesar de toda a burocracia, altas taxas de juros, incertezas políticas e econômicas, tivemos um recorde de abertura de empresas no primeiro semestre de 2021. Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), apenas nos primeiros 6 meses do ano foram abertos mais de 2,1 milhões de pequenos negócios. Esse número é 35% maior do que de igual período do ano passado e quase o dobro do registrado no mesmo período de 2015.

Esse crescimento em parte é devido a uma alternativa de fonte de renda, tanto para quem perdeu o emprego, quanto para quem viu o momento como uma oportunidade e decidiu tirar do papel o seu sonho de empreender. Mas o empreendedor tem que lembrar que as dificuldades não são apenas externas ao negócio, a falta de gestão continua sendo o maior fator de fechamento das pequenas e médias empresas.

E para uma boa gestão é necessário muito mais do que apenas uma boa ideia e vontade. Lembre-se que para seu negócio prosperar, você precisa cuidar de vários setores: compras, vendas, jurídico, financeiro, produção, criação, e uma variedade de outras obrigações - a depender do segmento escolhido e da complexidade - que faz com que o empresário se afunde nas burocracias do dia a dia, caso não haja o suporte necessário.

O empresário deve estar preparado para trabalhar muito, fazer de tudo um pouco para que seu negócio seja um sucesso, afinal, muito provavelmente, o que está em jogo é o sonho de uma vida, ou a forma de sustentar a família. Por isso, desde o começo deve-se investir em um bom planejamento financeiro, ficar de olho no fluxo de caixa, ter indicadores para medir a evolução do seu negócio, afinal, quem não mede, não faz gestão.

Entenda o resultado passado e saiba planejar o futuro, saiba precificar seu produto ou serviço, tenha pessoas preparadas para te ajudar a percorrer o caminho. Ao utilizar essas maneiras de gerenciar o seu empreendimento, certamente você estará colocando em prática uma gestão profissional no seu negócio. Essas são algumas dicas que os novos empreendedores devem seguir.

Bruno Henrique é consultor financeiro | bruno@repenseconsultoria.com