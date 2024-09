Empreendedorismo LGBTQIA+: oportunidades e desafios no mercado nordestino

O público LGBTQIA+ enfrenta desafios significativos no mercado de trabalho convencional, especialmente as pessoas trans, que sofrem com o preconceito e a exclusão. Diante de tantas portas fechadas, o empreendedorismo surge como uma alternativa promissora, oferecendo a possibilidade de construir uma carreira com autonomia e dignidade.

No Nordeste, um celeiro de talentos se destaca em diversas áreas da economia, como moda, estética, cultura e gastronomia. Esses setores não apenas refletem a rica diversidade cultural da região, mas também oferecem um espaço fértil para o florescimento de empreendedores LGBTQIA+. Nesse contexto, este público tem encontrado no empreendedorismo uma forma de expressar sua criatividade, gerar renda e afirmar sua identidade de maneira positiva.

Contudo, para que este potencial seja plenamente reconhecido, é necessário que as empresas e marcas também se capacitem para entender e atender as demandas específicas desse segmento. O turismo, por exemplo, é um setor em crescimento entre os LGBTQIA+, impulsionado por fatores como uma renda per capita mais elevada e estruturas familiares que permitem maior investimento em viagens. Investir em marketing inclusivo e em experiências acolhedoras pode ser uma estratégia lucrativa para empresas que desejam captar e fidelizar esse público.

O Brasil, apesar dos desafios ainda presentes, é reconhecido como um país amigável para os LGBTQIA+, e o Ceará se destaca nesse cenário. Com iniciativas como a lei estadual que exige a fixação de placas contra a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero, o estado transmite uma sensação maior de segurança e acolhimento, essenciais para o desenvolvimento do turismo e do empreendedorismo entre essa população.

O público LGBTQIA+ tem se revelado extremamente produtivo e criativo, encontrando no empreendedorismo uma via para expressar seu talento e conquistar espaços que lhes são negados no mercado tradicional. O apoio crescente do poder público, aliado ao engajamento de empresas conscientes, é crucial para o fortalecimento desse movimento, que tem o potencial de transformar não apenas o Nordeste, mas todo o Brasil, em uma referência global de inclusão e diversidade.

Henrique Guerra é empreendedor e ativista social pela comunidade LGBTQIA+