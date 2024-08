É tempo de conhecer o Brasil

Chegar a 2027 com o recorde de 150 milhões de brasileiros viajando pelo país. Esta é uma das metas estabelecidas no Plano Nacional de Turismo 2024-2027 apresentado no início do mês, na abertura da 8ª edição do Salão do Turismo: Conheça o Brasil. O documento, com objetivos e indicadores, serve como orientador das políticas públicas desenvolvidas pelo Ministério do Turismo para estimular o setor.



Com esse foco, temos lançado ações e programas de incentivo à realização de viagens no território nacional. Uma das novidades apresentadas é a 1ª edição do Feirão do Turismo: Conheça o Brasil, iniciativa inédita do Ministério do Turismo, em parceria com o Conselho Nacional de Turismo, que oferecerá descontos e condições exclusivas para a compra de serviços turísticos durante a baixa temporada.



O Feirão busca impulsionar o turismo e fazer com que mais brasileiros viajem pelo país. Dessa forma, aqueles que desejam conhecer as belezas naturais e culturais únicas do Ceará, por exemplo, podem aproveitar a oportunidade de adquirir seu pacote, passagem, hospedagem ou passeio a preços mais atrativos.



A iniciativa será dividida em dois momentos: a realização de um evento presencial em 14 municípios brasileiros no próximo sábado, 24 de agosto, e uma versão online, para todos os estados, entre os dias 24 e 26. Tenho a convicção de que a promoção do Feirão contribuirá com o objetivo do governo federal de fortalecer o turismo como instrumento de desenvolvimento econômico e social sustentável do nosso país.



Os recordes que temos registrado ao longo deste ano evidenciam que percorremos o caminho certo. Estamos falando de 240 mil vagas de emprego criadas no turismo brasileiro desde o ano passado - ou 1 em cada 10 novos postos de trabalho no primeiro semestre deste ano - e de 3,5 milhões de estrangeiros que vieram ao país no período e movimentaram R$ 20,9 bilhões, o maior valor da história. Apesar dos bons números, temos consciência de que ainda estamos aquém de todo o nosso potencial, tanto no mercado doméstico como internacional.



Esses resultados são consequência de um conjunto de esforços do governo federal para aprimorar a nossa infraestrutura turística, aumentar a conectividade aérea no Brasil, com a ampliação de rotas, e reforçar a promoção do país no exterior, por meio da Embratur. Temos mostrado ao mundo que somos um país estável, que respeita a diversidade, com uma economia forte e uma democracia consolidada.



O horizonte é animador. Temos a confiança e o apoio do presidente Lula, um grande defensor da atividade turística, e estamos avançando em importantes indicadores, como os de segurança. E aqui destaco uma pesquisa da seguradora Berkshire Hathaway Travel Protection que colocou o Brasil como o destino de viajantes mais seguro da América Latina. Thomas Jefferson dizia que quanto mais trabalhava, mais sorte parecia ter. Esse parece ser o rumo do turismo brasileiro no momento. Após investimentos e políticas públicas acertadas, chegou a hora da colheita.

Celso Sabino é ministro do Turismo