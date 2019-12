As organizações que operam no mercado - para prosperar frente à concorrência, precisam estar atentas as suas reais possibilidades. Na eventualidade de uma mudança proveniente do quadro econômico e/ou mesmo técnico/ gerencial é pertinente reconsiderar o ordenamento das ideias que se seguem. Partir de um replanejamento sistematizado de todas as informações inerentes ao novo ao ambiente sob análise, através do uso das ferramentas do "diagnostico organizacional".

Do ponto de vista metodológico é importante democratizar a realização do diagnóstico empresarial, enquanto oportunidade de geração de ideais que, eventualmente favoreçam novos horizontes mercadológicos, até então não explorados, com a eliminação de disciplinas porventura existentes. No vácuo dessas perspectivas podem-se considerar novos segmentos de mercados potenciais, até então não explorados. Deixar muito claro as possibilidades de ascensão daqueles que se revelarem, enquanto estrategistas em favor da expansão potencial da organização, com a inserção de novos e promissores segmentos de mercado.

Para se iniciar a mudança organizacional bem-sucedida é pertinente considerar o ordenamento das ideais que seguem: partir de um levantamento sistematizado de todas as informações inerentes ao ambiente sob análise, através do uso da ferramenta denominada diagnóstico organizacional. É possível levantar e reunir os dados de forma a contextualizar as suas interações departamentais, indicando eventuais disfunções.

Para tanto, é prudente confirmar as informações disponibilizadas e quando se fizer necessário, acrescentar, segundo a percepção da direção às relações que, eventualmente, não estejam indicadas e que pela sua importância carecem de complementação.