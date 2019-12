Design urbano nas ruas de Fortaleza

Escolhida como Cidade Criativa pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco, na sigla em inglês), Fortaleza não ganhou esse título à toa. Ele vem acompanhado da evolução no design urbano, dando prioridade ao espaço para pedestres, ampliando a mobilidade de pessoas e veículos e inovando o cenário da Capital.

Foi-se o tempo em que o design era restrito apenas a objetos, roupas e elementos de uma edificação, hoje, ele está presente em nosso cotidiano, mais precisamente em nossas ruas e praças. Pensando nisso, o processo criativo das árvores natalinas nas praças do Ferreira e Portugal trazem características fortes da cultura cearense, com inspiração direta nas obras do Mestre Espedito Seleiro, um dos ícones do artesanato nacional.

Monumentos como estes impactam não só os olhos, mas também o turismo, a economia e o, principal, o orgulho regional de prestigiar obras dessa magnitude, acessíveis a um simples andar pela cidade. O design urbano também cumpre esse papel: o de proporcionar o bem-estar dos cidadãos e fortalecer a sensação de pertencimento à urbe a partir de intervenções que se propõem a criar empatia e sinergia com o próximo.

É de extrema importância estabelecermos o papel de integração que envolve os monumentos da Capital. Eles criam movimentos, novas formas de entretenimento, agrupam a população em atividades que envolvem diversão, alegria e bem-estar desenvolvendo o conceito de viver em comunidade.

Estamos tratando do incentivo à cultura e da manifestação cultural em si. Promovendo a ampliação do design urbano e incentivando a vivência da cidade em grupo de forma inteligente, criativa e com menor custo. É válido mantermos monumentos que perdurem durante o ano com a ideia de estimular a integração, imaginação e o design moderno e criativo.