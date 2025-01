Desafios e recomendações para a Educação em Fortaleza

A partir de janeiro de 2025, prefeitos eleitos e reeleitos em todo o Brasil terão a responsabilidade de transformar a Educação em prioridade real em suas gestões. O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), é um deles. A Educação Básica, especialmente a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, é responsabilidade central dos municípios, que devem garantir o acesso e a permanência dos alunos, a aprendizagem de qualidade e a redução das desigualdades educacionais.

Apesar de avanços, o Brasil ainda enfrenta desafios estruturais, como desigualdades no acesso e baixos índices de aprendizagem. Para superá-los, é necessário assegurar que todas as crianças e jovens estejam na escola, aprendam adequadamente e avancem regularmente em sua trajetória escolar.

Em Fortaleza, a rede pública atende 64% dos estudantes, com 70% das escolas sob a administração municipal, refletindo o papel central do município na Educação Básica. Na Educação Infantil, 35% das crianças de 0 a 3 anos estão matriculadas em creches, índice inferior à média nacional (40%) e à média das capitais (38%). Já na pré-escola, que atende crianças de 4 a 5 anos, a cobertura chega a 93%, número inferior à média nacional (94%) e superior à média das capitais (90%).

Esses dados reforçam a necessidade de políticas públicas que continuem avançando em acesso, garantia de aprendizagem adequada e promoção de trajetórias escolares regulares, essenciais para a formação educacional e social das crianças.

Para apoiar as gestões municipais, o Todos Pela Educação elaborou o documento “Educação Já Municípios”, com recomendações práticas para o ciclo 2025-2028. Entre elas, a ampliação do acesso a creches e pré-escolas de qualidade, a implementação de programas estruturados de recomposição de aprendizagem e a busca ativa contra a evasão escolar.

Valorizar os professores é central. Concursos regulares, formação continuada e condições adequadas de trabalho são essenciais para atrair e reter talentos, garantindo ensino de qualidade. Além disso, escolas bem equipadas, com infraestrutura moderna, inclusão tecnológica e expansão do tempo integral, são fundamentais para promover o desenvolvimento acadêmico e socioemocional dos estudantes.

As secretarias de Educação desempenham papel estratégico, oferecendo suporte técnico às escolas, promovendo a capacitação contínua dos profissionais e implementando políticas de equidade e inclusão. Garantir acesso pleno a estudantes com deficiência e combater o racismo são ações indispensáveis para uma Educação que respeite a diversidade.

Passos importantes já foram dados. Em dezembro, 34 municípios – incluindo 20 prefeitos eleitos de capitais e grandes cidades – reuniram-se em Brasília, em evento promovido pelo Todos Pela Educação, apoiado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e Associação dos Tribunais de Contas (Atricon). O encontro reforçou o compromisso com a Educação e discutiu estratégias para enfrentar os desafios dos novos mandatos.

Nos próximos anos, gestores municipais têm a oportunidade de transformar a Educação e construir um Brasil mais justo. Seguindo as diretrizes do “Educação Já Municípios”, é possível criar um sistema educacional mais equitativo e eficaz.