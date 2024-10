Construir com visão

O mercado imobiliário do Ceará tem experimentado um dos seus melhores momentos nos últimos oito anos, de acordo com o Sinduscon-CE. Esse cenário de crescimento não apenas aquece as expectativas de vendas, mas também revela um movimento importante de valorização urbana em bairros como Aldeota, Meireles, Cocó e Guararapes, áreas onde temos atuado ao longo de mais de quatro décadas. Para quem, como nós da Construtora Mendonça Aguiar, participa ativamente dessa transformação, esse panorama reforça a importância de alinhar desenvolvimento e qualidade de vida.

Nosso compromisso ao longo desses 45 anos sempre foi mais do que erguer prédios; é sobre contribuir com a paisagem da cidade, pensando na experiência das pessoas que irão ocupar esses espaços. A entrega dos empreendimentos Evolute 1200 e Trend Living, prevista para 2025, faz parte desse esforço de pensar a moradia de forma integrada, levando em consideração as necessidades de quem busca, além de um lugar para viver, um ambiente que ofereça conforto, segurança e uma relação harmoniosa com o entorno.



O setor imobiliário cearense, em franca expansão, exige das empresas um olhar atento para a qualidade e o respeito ao cliente. Nesse ponto, acredito que nosso trabalho se destaca. Durante toda a nossa história, entregamos todos os projetos dentro do prazo, sem exceção. Esse compromisso com a pontualidade reflete nossa responsabilidade com o bem-estar das famílias que confiam em nosso trabalho.

Mas pontualidade, por si só, não é suficiente. Acredito que a construção civil tem um papel social fundamental. Cada empreendimento transforma a dinâmica urbana e impacta a vida das pessoas que transitam e vivem ao redor. Nosso desafio diário é equilibrar inovação com responsabilidade, buscando não apenas atender às demandas do mercado, mas também contribuir para o desenvolvimento sustentável da cidade. Cada escolha de material, cada solução arquitetônica tem que levar em conta o bem-estar coletivo, e não apenas o imediato sucesso comercial.



Estamos cientes de que o mercado imobiliário passa por ciclos, e o momento atual é de otimismo. No entanto, isso não nos desvia da atenção sobre o que realmente importa: construir com ética, solidez e respeito, pensando no futuro e nas pessoas. Nossa cidade está em constante transformação, e o papel de uma construtora vai muito além da entrega de imóveis — trata-se de moldar o ambiente onde as próximas gerações irão viver e interagir.



Ronaldo Aguiar Filho é diretor da Construtora Mendonça Aguiar