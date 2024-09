Como Proteger o Dinheiro do Condomínio Contra Fraudes e Golpes

A gestão financeira dos condomínios exige vigilância constante, especialmente em tempos de aumento de fraudes e golpes. Para proteger o patrimônio dos condôminos e evitar prejuízos, síndicos devem adotar medidas eficazes e transparentes.

O primeiro passo essencial é a escolha criteriosa de fornecedores, verificando a reputação das empresas, confirmar seu CNPJ e buscar referências de outros condomínios antes de formalizar qualquer contrato. Todos os acordos devem ser documentados por escrito, com cláusulas claras sobre obrigações e prazos, para garantir a integridade dos processos.

No que diz respeito aos pagamentos, a recomendação é utilizar meios bancários ao invés de cheques ou dinheiro, que são mais suscetíveis a erros e fraudes. A aprovação de despesas deve envolver mais de uma pessoa, com membros do conselho fiscal, para garantir maior controle e segurança.

A transparência na gestão é outro pilar importante. Síndicos devem apresentar relatórios financeiros detalhados em assembleias, e a adoção de sistemas de gestão online pode facilitar o acesso às informações financeiras, aumentando a confiança e reduzindo o risco de fraudes. A realização de auditorias periódicas por empresas independentes também são recomendadas para identificar irregularidades e assegurar que os procedimentos financeiros estão sendo seguidos corretamente.

Os síndicos e equipes devem participar de treinamentos sobre segurança financeira e estar atentos às novas formas de fraude. É importante criar canais de comunicação com os condôminos para que possam reportar comportamentos suspeitos e manter-se informados sobre possíveis ameaças.

Com o aumento da digitalização, novos tipos de fraudes, como golpes com boletos, têm se tornado comuns. Criminosos podem alterar dados em boletos legítimos ou enviar boletos falsos por e-mail ou correio. Verificar sempre a autenticidade dos boletos e utilizar canais oficiais para seu envio pode ajudar a prevenir esses golpes.

Em suma, proteger o dinheiro do condomínio envolve uma combinação de práticas preventivas, transparência e educação. Adotando essas medidas, síndicos podem minimizar riscos e garantir a segurança financeira do condomínio.

Matheus Nogueira é diretor Jurídico do Cerus Bank