Cidades compactas: planejamento sustentável para o futuro urbano

Imagine uma cidade onde as pessoas podem caminhar tranquilamente pelas ruas, onde a segurança nasce do movimento e da proximidade entre vizinhos, e onde cada bairro é vibrante e cheio de vida, oferecendo tudo o que precisamos: trabalho, lazer e convivência. Essa é a visão de uma cidade compacta, um modelo urbano que concentra benefícios essenciais e torna o cotidiano mais acessível e sustentável. Promover a proximidade entre as funções urbanas – habitação, comércio e lazer – reforça o conceito de uma cidade onde viver significa estar plenamente integrado ao ambiente e à comunidade. Ao optar por cidades compactas, estimulamos um estilo de vida menos dependente do automóvel, incentivando as caminhadas e o uso do transporte público. Caminhar pela cidade torna os espaços públicos mais seguros e acolhedores.

A EXP Brasil tem contribuído para o desenvolvimento de empreendimentos que incorporam esses princípios. Em cada projeto, a EXP valoriza a integração entre espaço e comunidade, buscando formas de adensamento urbano que respeitem o entorno e as necessidades dos futuros moradores. Essa abordagem prioriza o acesso fácil a serviços essenciais, reduzindo distâncias e incentivando o uso de alternativas de mobilidade. Essa perspectiva, aliada à expertise técnica, colabora para a criação de ambientes urbanos inclusivos e sustentáveis, alinhados com o conceito de cidade compacta.

Além disso, uma cidade compacta é uma força para a economia local: o comércio prospera, os pequenos negócios ganham visibilidade, e a economia circula dentro da própria comunidade. Quando os serviços e oportunidades estão acessíveis, o bairro se valoriza, o custo de vida torna-se mais equilibrado, e os investimentos em infraestrutura beneficiam um maior número de pessoas. Para concretizar essa visão, é fundamental que a legislação urbanística incentive o adensamento urbano e o uso eficiente dos espaços já construídos. Assim, ao unirmos planejamento e políticas que favoreçam uma cidade compacta, projetamos um futuro urbano onde qualidade de vida, acessibilidade e segurança são realidade para todos.

Gustavo Amorim é arquiteto, urbanista e sócio-fundador da EXP Brasil