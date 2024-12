Oportunidades no mercado internacional

O franchising brasileiro vive um momento de expansão e adaptação, destacando-se como um modelo de negócios resiliente e promissor. Com um crescimento de 13,8% em 2023, o setor atingiu R$ 240,7 bilhões e, em 2024, já registra um aumento de 15,8% no faturamento, refletindo a capacidade de adaptação a um cenário econômico desafiador. Os segmentos de Saúde, Beleza e Bem-Estar, Alimentação e Casa e Construção estão na vanguarda desse crescimento, cada um impulsionado por mudanças no comportamento do consumidor e inovações tecnológicas.



Entre os setores mais dinâmicos, a Saúde, Beleza e Bem-Estar se destaca com um impressionante aumento de 18,3% no primeiro semestre de 2024. A busca crescente por cuidados personalizados e a incorporação de inteligência artificial para otimizar serviços têm ampliado o apelo das franquias deste nicho. No setor de alimentação, o aumento de 21,5% também é notável, impulsionado pela demanda tanto por refeições em casa quanto pela reabertura de restaurantes, consolidando o franchising como uma opção sólida para empreendedores.



Esse crescimento também se reflete na expansão das franquias em termos de unidades. O número de novas aberturas no primeiro trimestre de 2024 aumentou 4,3%, com destaque para os setores de Alimentação, Saúde e Hotelaria, que lideraram a abertura de novas unidades. A segurança oferecida pelo modelo de franquias, aliado ao suporte e know-how pré-existentes, tem atraído cada vez mais investidores.



Além de sua contribuição para a economia interna, o franchising brasileiro tem se posicionado como uma alternativa viável para internacionalização. Muitos modelos de franquia no Brasil, especialmente nos setores de alimentação e bem-estar, ganham visibilidade global, o que abre portas para a expansão para mercados como os Estados Unidos. As tendências globais de consumo, como o foco em saúde e conveniência, encontram terreno fértil para o franchising brasileiro conquistar novos consumidores, tanto na América do Norte quanto em outros mercados internacionais.



Em 2024, a projeção é que o setor continue a crescer, impulsionado por uma combinação de fatores econômicos favoráveis e pela adaptação rápida das franquias às mudanças nos hábitos de consumo. A resiliência do franchising no Brasil não só reafirma sua importância como motor da economia nacional, mas também fortalece sua posição para a internacionalização, criando novas oportunidades para empreendedores e contribuindo para a geração de empregos e inovação no mercado global.



Renato Oliveira é CEO da Be International e diretor de expansão da Bicalho Consultoria Legal