Dados: o novo combustível

A utilização de dados tornou-se um pilar fundamental para o sucesso das empresas de qualquer área de atuação, considerando os desafios e a alta complexidade do mercado. Não basta, porém, ter acesso a dados, mas unir conhecimento e parcerias com quem oferece soluções especializadas nesta área.

O primeiro passo essencial é estruturar os dados de forma eficaz, criando um ambiente robusto em que as informações sejam coletadas e preservadas adequadamente. Essa estruturação evita perdas e possibilita que os dados sejam acessíveis e destinados à leitura e otimização. A partir dessa base organizada, é possível detectar comportamentos de consumo e tendências, viabilizando a análise preditiva.

No nosso ramo de negócios, na área da alimentação fora do lar, utilizamos a matriz RFD (Recência, Frequência e Valor) para compreender o perfil e o comportamento de consumo dos clientes em cada etapa da jornada, independentemente do canal. Dados detalhados, como hora da compra, uso de cupons, campanhas envolvidas e até as condições climáticas do horário da compra são coletados e analisados para classificar os clientes em categorias, entendendo se está entre os recorrentes ou os que merecem uma atenção especial. Essas classificações permitem a criação de campanhas direcionadas e personalizadas, que podem ser veiculadas via SMS, WhatsApp ou até mesmo chamadas telefônicas.

Na operação interna, dados como tempo de preparo e de expedição dos pedidos são usados em telas que garantem agilidade, visando uma meta de expedição em até 15 minutos. A coleta e o tratamento de dados não se limitam a gerar relatórios estéticos; esses relatórios contêm análises dinâmicas que orientam a tomada de decisões em tempo real.

Essa estratégia de dados não só otimiza processos, mas também garante que a equipe, desde gestores até colaboradores de diferentes níveis, trabalhe de forma orientada por dados, com relatórios semanais que impulsionam a produtividade e a eficiência. Entender o negócio como uma combinação de serviço, marketing e tecnologia faz parte dessa nova era, em que empresas que se destacam são aquelas que tratam os dados como um ativo estratégico essencial.

Jorge Lima é estrategista do Grupo Azilados