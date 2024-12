Geppos comemora 35 anos de tradição e inovação na gastronomia em Fortaleza

Ao longo de 35 anos, o Grupo Geppos se consolidou como referência de gastronomia em Fortaleza. Uma rede de restaurantes que se tornou um ponto de encontro para quem busca experiências marcantes à mesa, combinando tradição com inovação.

Desde o início, o grupo cultivou uma receita de sucesso: oferecer pratos de alta qualidade em um ambiente acolhedor e sofisticado. Essa fórmula, no entanto, nunca foi engessada. Os restaurantes evoluíram ao longo das décadas, incorporando tendências globais sem abrir mão de sua essência. Seja ao introduzir novos sabores em seu cardápio ou ao reformular a experiência gastronômica, o Geppos mantém o equilíbrio entre o clássico e o contemporâneo.

Um exemplo marcante dessa renovação constante é o uso de ingredientes frescos e técnicas modernas de preparo, sem deixar de lado os sabores que conquistaram o público desde o início. A pizza no forno a lenha, símbolo de sua origem, divide o protagonismo com pratos que traduzem o melhor da cozinha mediterrânea e contemporânea.

Mais do que uma trajetória de sucesso, a história do Grupo Geppos é um reflexo de como Fortaleza evoluiu como destino gastronômico. O restaurante não apenas acompanhou, mas também liderou mudanças no paladar da cidade, inspirando outras casas a elevarem seus padrões e apostarem em propostas que vão além.

Comemorar 35 anos é reconhecer o valor de uma equipe que soube se adaptar às transformações do mercado e expectativas de um público exigente, sempre com excelência e criatividade. Essa celebração não é apenas de um restaurante, mas de um legado que faz parte da cultura gastronômica de Fortaleza. O Grupo Geppos nos mostra que tradição e inovação não são opostas, mas quando aliadas são indispensáveis para criar experiências inesquecíveis.

Sabine Martins é diretora do Grupo Geppos