Cenários redesenhados da sucessão

Com inusitada antecipação, o pleito presidencial principia a ser objeto de elucubrações entre os partidos, a começar do reaparecimento de Lula da Silva, referenciado como competidor de Jair Bolsonaro, além de João Dória, que se inclina para a reeleição à governança que já exerce, diante dos fatos recentes, inclusive a pandemia, com desdobramentos que exigirão providências rígidas, capazes de desgastar a imagem do líder bandeirante.

Há quem vaticine um cenário mais preciso em meados do ano vindouro, quando se espera a ansiada extinção do perverso coronavírus, combatido intensamente pela União e os Estados, numa ação conjugada, da qual resultarão conciliábulos fundamentados em solução compartilhada entre governantes, todos dispostos a ultrapassar essa fase de agruras, que já alcançou milhões de vidas no universo inteiro.

Com o multipartidarismo prevalecente entre nós, o esboço de coligações começará a ser arquitetado dentro de panorama que aponta para diversas legendas aliadas, em coalizões que projetarão visível possibilidade de vitória.

Dentre muitos outros que emergirão, quase certos estão, dentre eles, o atual chefe do Executivo, bem assim, Lula e Ciro Gomes, que não escondem tal hipótese, delineada no contexto de preferências já virtualmente expostas, nos comentários da mídia e das respectivas siglas, que garantirão espaço entre os pretendentes ao Palácio do Planalto.

Todos os personagens aqui mencionados despontam com probabilidades de êxito, tudo a depender da condução de campanhas ruidosas, disseminadas em canais televisivos e emissoras radiofônicas, sob a observação de pregoeiros antecipando vantagem para os seus correligionários.

Se os prognósticos apresentados sofrerem mudança de rumos, há quem diga que, somente em março do próximo ano, o quadro estará composto, sem mais alterações, com os democratas sinceros confiando em que a escolha dos concorrentes terá como requisito o nível de competência e habilidade dos participantes em disputas dessa magnitude.

E todos passarão a cantar o “amor febril pelo Brasil...”.

Mauro Benevides

Jornalista e senador constituinte