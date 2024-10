Cenário para o comércio de material de construção está favorável

Passados o temor e os efeitos provocados pela pandemia de Covid-19, pode-se dizer que o mercado de material de construção voltou a ser atraente para pequenos comerciantes. Um novo cenário se apresenta com algumas facilidades para quem se lança nesse tipo de empreendedorismo.

O crescimento do setor da construção civil, impulsionado por diversos fatores como a retomada da economia, os programas habitacionais e a busca por reformas e ampliações, abre um leque de oportunidades para os pequenos comerciantes. A demanda por materiais de construção está em alta, e aqueles que souberem aproveitar esse momento poderão construir negócios sólidos e lucrativos.

A começar pela previsão de maior oferta de crédito, a taxas de juros reduzidas para microempreendedores individuais e microempresas, cujo faturamento anual não ultrapassa R$360 mil. A proposta contemplada pelo Projeto de Lei nº 1.725/2024 foi aprovada pelo Senado em setembro e agora segue para sanção presidencial. No Ceará, o pequeno comerciante também poderá renegociar suas dívidas fiscais e não-fiscais junto à Procuradoria Geral do Estado (PGE) por meio do Programa Regulariza Ceará.

Para um olhar mais detalhado sobre o setor, vale ressaltar o aumento de novas operações, especialmente com o comércio que cresce no Litoral Oeste do estado, particularmente entre Icaraí de Amontada e a Praia do Preá. Na região, a Comercial Maia já registra boa parte do seu faturamento de revenda para empresas varejistas de material de construção. Percebe-se, inclusive, a preferência por produtos premium, cujo valor do ticket médio é maior. Outras microrregiões também têm experimentado crescimento nas vendas do setor.

Como em qualquer outro segmento empresarial, o êxito do negócio passa pela escolha de parcerias que promovam o crescimento do empreendedor. Esse apoio pode vir, por exemplo, através de condições especiais de financiamento, obtida diretamente com o fabricante dos produtos, visando sempre estimular a economia regionalizada. Ou ainda, garantindo produtos de qualidade e de procedência para obras de qualquer tamanho, e não somente aquilo que é urgente para uma reforma pontual.

Victor Maia é diretor executivo da Comercial Maia