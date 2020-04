De repente, tudo ficou diferente. Deixamos de sair para comer, paramos de nos alimentar às pressas, produzimos em casa as nossas próprias refeições (como recomendam os nutricionistas). Espera! Isso é bom, era assim que se fazia antigamente! "Vamos pedir alguma coisa no aplicativo?", alguém pergunta. "Melhor estocar o que não estraga, não sabemos até quando isso vai", responde o outro. E haja fast food, industrializados e processados. Então, na verdade, pouco mudou na rotina alimentar das pessoas.

Aliás, piorou um pouco. Estamos tensos, cheios de incertezas. Famílias confinadas, desemprego, salários reduzidos, medo do amanhã: ansiedade. E é essa a ansiedade que vem castigando a mente de quem tenta se alimentar bem na quarentena. Porque ela sempre anda colada com a compulsão. A ansiedade dispara mecanismos de defesa mentais que nos fazem "justificar" o comer doce, o comer mais, o não comer saudável.

E isso acontece justamente quando precisamos nos nutrir melhor que antes, já que a alimentação é a base estrutural do nosso sistema imunológico. E começa a corrida em busca da suplementação. Vitamina D, vitamina C, própolis, limão... "Pra que serve Glutamina, nutri?". Quando, na verdade, o segredo - que não é mais segredo faz tempo - está no conceito mais simples: alimentação natural todo dia, sem caixinhas e saquinhos. Comida de verdade sempre, colorida, fresca, rica em nutrientes. A mãe Natureza sabe o que faz.

Quando se fala em boa alimentação e imunidade, não deveria se pensar em Covid-19. Mas em um processo de construção, em milhares de vírus e bactérias que, diariamente, esbarram conosco em gotículas espalhadas no ar ou no corrimão da escada. É para todos eles que o nosso exército imunológico precisa estar preparado. E que venham as frutas e verduras para a linha de frente! Será que agora a gente aprende?