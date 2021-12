Auxílio emergencial e dignidade cívica

Legenda: Professora Raquel Machado

O governo federal conseguiu aprovar o auxílio emergencial. O valor é indispensável diante do cenário pandêmico. A emergência, porém, não é só dos que receberão a verba, mas do governo sucumbente. O esforço governamental tem clara finalidade, não apenas social, mas eleitoral.

Todavia, diante da necro-política que o Presidente da República vem realizando desde o início de seu mandato, tanto o fim eleitoral pode não ser alcançado, como a quantia não será suficiente para restabelecer a dignidade cívica perdida com a desvalorização da moeda, com a diminuição de investimentos em áreas sociais e com as falas desrespeitosas.

Além dos inúmeros erros na gestão da crise sanitária, o governo se equivoca ao achar que, dando esse valor, posará de “boa gente”. Esqueceu de olhar um pouco para o humano, para a cultura brasileira em sua diversidade, para as lentas e duras conquistas sociais que vinham sendo feitas.

Simbólica e materialmente foram muitas as destruições. As brincadeiras sem graça com a doença abalaram mesmo muitos dos apoiadores iniciais, e causaram danos psíquicos e sociais. A criação de conflitos entre Poderes, fazendo pairar receio de crises institucionais, com grave repercussões também na imagem internacional do país, trouxe tensão política permanente e redução de investimento externo. Foram muitos os ataques ao STF, aos governadores, ao Poder Legislativo, ao sistema de votação, para depois mudar a fala, quando um ambiente de intriga e medo já tinha se instalado. Basta recordar a convocação do 7 de setembro e os pronunciamentos contraditórios seguintes. O brasileiro adoeceu não apenas do vírus, mas de estresse político.

O governo poderia ter se sensibilizado com a música de Gonzaguinha: "É. A gente não tem cara de babaca... A gente quer carinho e atenção. A gente quer calor no coração... A gente quer é ser um cidadão. A gente quer viver uma nação".

O aumento da pobreza e a angústia política não serão curados com o auxílio emergencial. Não se pode resolver um problema estrutural com medidas conjunturais, sobretudo depois de se destruir parte das medidas de estrutura social arquitetadas.

O que o brasileiro quer é um auxílio-dignidade, um auxílio-sonho, e isso o governo, esse governo, não pode dar.

Raquel Cavalcanti Ramos Machado é Professora de Direito Eleitoral e Teoria da Democracia da Universidade Federal do Ceará