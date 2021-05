Originários notadamente do artesanato e do comércio, os empreendimentos de pequeno porte vêm, ao logo do tempo, participando ativamente da história econômica nacional, sobretudo pela sua grande relevância para os rumos tomados pelo mercado de trabalho no País.

Nos dias de hoje, estão presentes em vários setores da economia e possuem participação igualmente importante nos cenários político e social. No Brasil, este tipo de negócio abrange 99% das empresas estabelecidas, responsáveis por 55% das ocupações formais e por quase 30% de tudo que é produzido no país (Sebrae, 2020), e possuem grande importância para sustentação da economia brasileira.

Dito isso, podemos notar que as micro e pequenas empresas são um dos principais pilares de sustentação da nossa economia, quer pela sua enorme capacidade geradora de empregos, quer pelo infindável número de estabelecimentos desconcentrados geograficamente. Outro fator de destaque é o importante papel desses negócios como indutores do desenvolvimento e do empreendedorismo.

É sabido que o objetivo central de toda e qualquer empresa é a busca pelo crescimento, pois faz parte da gênese de qualquer negócio. De fato, durante a sua trajetória de crescimento, a empresa passa por diversos ciclos de vida organizacional, que tem reflexos diretos em suas estratégias, processos e estruturas.

O ciclo econômico que é medido em dias, contados da compra de insumos até a venda final do produto. Já no ciclo operacional é conhecido o tempo total gasto desde a compra dos insumos até o recebimento referente às vendas realizadas. Temos o ciclo financeiro, conhecido como ciclo de caixa, que mostra o tempo entre o pagamento a fornecedores e o recebimento das vendas.

Conhecer e buscar a permanente redução de tais ciclos é sinônimo de eficiência e é de grande importância na maximização do retorno sobre os investimentos. Isto posto, é necessário que se faça presente uma mentalidade empresarial embasada na busca de conhecimentos na área de gestão estratégica, que permita a essas empresas enxergarem oportunidades de fazer com que esse conhecimento seja aproveitado para um crescimento sustentável de seus negócios.

César Bergo

Presidente do Conselho Regional de Economia da 11ª Região