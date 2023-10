Alisamento capilar: existe algum malefício?

Popularmente conhecido e aplicado no Brasil, o alisamento capilar se concentra no uso de produtos cosméticos químicos que modificam a estrutura dos cabelos de cacheados ou crespos para lisos ou ondulados. Essa artimanha garante a duração desse efeito logo após o enxague.

O que poucas pessoas sabem, no entanto, é do que eles são feitos e o que causa no cabelo quando o uso é constante.

*Do que eles são feitos?*

Os produtos para o alisamento são classificados em alcalinos ou ácidos. Os alcalinos, por exemplo, são divididos em duas classes: os tióis, com ácido tioglicólico e tioglicolato, e os hidróxidos, de sódio, de potássio, de cálcio e a guanidina. Confuso?

Todos são, consequentemente, liberados pela ANVISA, que fique claro. O grande problema, contudo, é a grave incompatibilidade entre tioglicolato e hidróxidos, uma vez que o pH muito alcalino de tais substâncias pode resultar em queimaduras no couro cabeludo e na constante quebra dos cabelos. Não menos importante, os fios ficam mais frágeis e extremamente danificados.

E os malefícios?

O grupo de ácidos é o que se conhece como 'escova progressiva' no Brasil. O formaldeído, ou formol, nesse caso, foi a primeira substância a ser usada com essa finalidade, sendo misturado a produtos que possuem queratina hidrolisada, os aminoácidos.

Com o aquecimento promovido pelo secador e pela chapinha, o formol entra em ação e é liberado como gás. E o que acontece? Causa uma reação química entre a queratina hidrolisada/aminoácidos e a queratina do cabelo. Aos desavisados, o uso de formol como produto de alisamento é proibido no país.

Isso se deve ao fato de que é uma substância cancerígena e que representa risco para as pessoas expostas a ele, como os profissionais dos salões de beleza. Reações alérgicas e de irritação na pele, incluindo couro cabeludo com queda de cabelo associada, nos olhos e nas vias respiratórias, com sintomas como falta de ar e tosse, além de intoxicação, que pode, inclusive, levar à morte, são alguns dos vários malefícios.