AgroNordeste: a semente está plantada

Lembro quando criança que se dizia no sertão que governo bom era um bom inverno. O mundo ficou mais competitivo, as questões climáticas não foram resolvidas, apesar do avanço tecnológico, e as políticas para a agricultura nordestina se transformaram em programas politiqueiros, preservando a pobreza e transformando os assentamentos em favelas rurais. A ministra Tereza Cristina, buscando fazer do Brasil o maior produtor de alimentos do mundo, percebeu que o NE tem casos de eficiência com sustentabilidade com condições de superar as dificuldades climáticas para podermos nos integrar no segmento do agronegócio nacional.

O AgroNordeste é um programa de fomento, de assistência técnica e extensão rural. Fico feliz como dirigente do programa, por ter iniciado em meu Estado a preparação da primeira turma de técnicos, junto com o Senar-Ceará, para levar aos produtores rurais um conhecimento de novas tecnologias e desenvolvimento de ações capazes de gerar renda e emprego rural. Agradeço o engajamento das mais diversas instituições como o Senar, o Sebrae, a OCB, o BNB, o BB, a Aneel, que se somaram num esforço de levar ao sertão o que há de mais moderno para aumentar a produtividade e a competitividade da agricultura nordestina.

O Agronordeste proporcionará a diminuição do desequilíbrio regional que passa necessariamente pela interiorização do desenvolvimento econômico e social solucionando as demandas pontuais como a assinatura de convênios sobre a equivalência do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI) para os estados do RN, CE, PI e MA que ocorrerá dia 9 de março, na sede do BNB, em Fortaleza, pela Ministra da Agricultura. Este não é um projeto de curto prazo, é um projeto de políticas públicas transformadoras capazes de garantir com dignidade o sucesso da resiliência nordestina naquilo que nos é mais tradicional: a agricultura.