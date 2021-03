Advogados órfãos

Como é ser um advogado nos dias hodiernos? Quais conhecimentos deve possuir para se diferenciar? Que habilidades e técnicas fazem parte de seu curriculum profissional? O advogado profissional conta com o auxílio de sua entidade de classe? Infelizmente, parece que no Ceará, a resposta é rotunda: não!

É cediço que em todo o País há uma difusão assoberbada de novas faculdades que ofertam o curso jurídico como meio para estampas de que o “Direito” é a solução dos problemas para obtenção da tão sonhada estabilidade financeira. Neste sentido há verdadeira crise, um colapso do sistema educacional, principalmente na seara jurídica. Todos os anos, faculdades regurgitam milhares de novos bacharéis, sem ao menos dar-lhes o verdadeiro preparo que o mercado exige.

Neste ínterim, o retrato que observamos é: a famigerada OAB, notadamente no âmbito estadual, encontra-se muda, opaca, nublada e anêmica.

Isso no vértice de ajudar o advogado, pois no vetor contrário ela surpreende com anuidade cara mesmo diante das inúmeras dificuldades decorrentes da pandemia, sem fornecer nada em retorno para o advogado; gestão que arbitrariamente move pessoas de funções das quais foram democraticamente escolhidas pela classe; passa a cobrar valores de cursos ofertados pela Escola Superior de Advocacia, quando a gestão hasteava outro estandarte durante seu início; e, por fim, ainda ignora pleitos de outras entidades que enviam sugestão para aplacar as desigualdades sociais e auxiliar a advocacia bevilaquiana.

Fico triste pela situação, haja vista ter outrora participado de uma OAB-CE como Conselheiro, como Diretor e como Presidente de Comissão, onde o advogado era, de fato, atendido pelo Presidente sem qualquer roupagem ou ideologia política. Por isso, nós, advogados bevilaquianos, só temos uma equação: ou a gente muda, ou a nossa OAB ficará muda!

Roberto Victor

Presidente da Academia Cearense de Direito