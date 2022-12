Advocacia em formação na pós-pandemia

Para além do domínio das normas, defesa dos interesses de seus constituintes e concatenação de teses, a qualificação profissional da advocacia, sempre essencial, passou a ser urgente para acompanhar as constantes e rápidas mudanças do mercado de trabalho.



Na pós-pandemia, encontramos grupos distintos de advogados, com histórias e vivências diferentes e com questões convergentes. Seja a jovem advocacia, que recebeu a carteira nos últimos cinco anos, ou o experiente advogado, que foi arrostado pela pandemia, em ambos identificamos uma necessidade que os unifica: estabelecer a conexão com as novas demandas da profissão.



Neste cenário, a Escola Superior de Advocacia do Ceará (ESA-CE) tem se destacado como referência na oferta de novas possibilidades de qualificação profissional.Entre cursos online, híbridos ou presenciais, práticos e teóricos, em 2022, a ESA-CE recebeu mais de 30 mil inscrições de pessoas interessadas no aperfeiçoamento da sua advocacia. São profissionais e acadêmicos que anseiam pelo aprimoramento do conhecimento e identificam no braço educacional da OAB-CE uma via importante de educação jurídico de qualidade.



E atenta à sua missão institucional e às oportunidades de reinvenção que a pandemia trouxe, a ESA-CE segue honrando o compromisso de promover a melhor educação jurídica para toda a advocacia cearense. Com o retorno da presencialidade, a Escola promoveu mais de 220 ações educacionais no Ceará. E, por meio de suas Subsecções, realizou cerca de 70 eventos no interior do estado, um incremento de quase 20% em relação ao ano passado. O resultado superlativo ratifica o projeto de interiorização das ações da ESA-CE.

Compromisso firmado e exercido também com a paridade de gênero, com a garantia de participação de 51% de mulheres como palestrantes nas quase 1000 horas/aula promovidas em 2022. Do sertão ao litoral, a ESA-CE tem trabalhado arduamente para servir à advocacia, promovendo ações educacionais que atendam aos anseios dos profissionais do Direito, investindo em inovação e tecnologia, com foco na ampliação de resultados com estratégia, planejamento e transparência.

Seguimos atentos às mudanças do cotidiano da sociedade, às transformações econômicas, sociais e políticas, além do surgimento de campos de atuação inexplorados. Nosso propósito é aprimorar nossa gestão, modernizando nossa estrutura e firmando parcerias, para seguirmos como referência de qualidade no ensino jurídico e servir cada vez mais à advocacia cearense.

Eduardo Pragmácio Filho é presidente da Escola Superior de Advocacia do Ceará (ESA-CE)