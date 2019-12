Acorda, gente!

O Cariri precisa se impor.

Embora com a sua decadência política e administrativa dos últimos anos não o credencia a essa missão.

O tema abordado nesta oportunidade é de uma importância tão grande como é a região.

Poderia citar dezenas de fatores que comprovam essa decadência, mas dada a sua importância, vou focar o caso do nosso aeroporto regional.

Esse regional a que me refiro não se restringe ao Cariri.

Ele abrange os estados do Piauí, Pernambuco, Paraíba. As fronteiras desses estados, em torno de 150 e 200 quilômetros, embarcam em Juazeiro.

Mas o fator preponderante mesmo é o comércio de Juazeiro, que abastece a região referida .

Vale lembrar outro segmento que há muito tempo vem se firmando, para consolidar a grandeza da região: o turismo religioso, capitaneado pelo patriarca de Juazeiro, o Padre Cícero Romão Batista.

O primeiro erro que as companhias aéreas praticaram foi suspender, por mais de um mês, os voos entre as capitais do Nordeste e Sudeste, diariamente, embora lotados, sem qualquer justificativa.

O pior é quando retomaram seus voos, estes passaram a ser de madrugada, criando verdadeiros transtornos às pessoas de idade avançada, e mesmo às crianças, à própria família, e à classe empresarial.

O bom senso impõe a volta dos voos durante o dia, como geralmente ocorre em todas as regiões do País, sem se falar nos preços exorbitantes praticados normalmente.

O essencial a ser evidenciado também é a ausência de vozes capazes de ecoar junto aos escalões responsáveis pelo tráfego aéreo.

Até parece que a representação política do Cariri não existe.