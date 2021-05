A MP 1.052/2021 e seus impactos na redução das desigualdades regionais

A MP reduz o montante desembolsado com esses custos, equalizando com valores praticados pelo mercado, e redireciona os recursos para a real finalidade dos fundos: investimentos através das linhas de financiamento. Ou seja, com a redução das taxas administrativas conseguiremos disponibilizar muito mais recursos a pequenos e médios empreendedores. É importante ressaltar que a MP não altera o montante repassado aos Fundos. Ao contrário: os valores economizados com essas taxas são repassados para as linhas, aplicados na ponta, gerando empregos e renda.