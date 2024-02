A experiência do consumidor no comércio varejista

Um elemento que vem ganhando cada vez mais espaço no que diz respeito ao comércio varejista é a experiência do consumidor. É através dela que será possível chegar ao mercado do futuro gerando engajamento e melhorando as relações com os compradores. O tema esteve presente na NRF Big Show 2024, a maior feira do varejo do mundo, que aconteceu no mês de janeiro, em Nova York, evento do qual tive a honra de participar.

Experiências são sensações únicas e que variam de pessoa para pessoa. Cada consumidor tem suas próprias expectativas, necessidades e preferências. Entre os fatores que ajudam a melhorar a experiência do consumidor estão: conhecer o cliente, proporcionar excelência no atendimento, realizar contato pós-venda e fazer uso tecnologia para facilitar a comunicação, por exemplo.

A conquista do consumidor pela experiência começa pelo conhecimento que você tem dele. O cliente deve se sentir único e especial, recebendo um tratamento personalizado e adequado ao seu perfil, histórico e preferências. Além disso, aqueles que desfrutam de uma boa experiência tem grandes chances de retornar àquele determinado estabelecimento, e melhor ainda, levar outras pessoas consigo nas próximas vezes.

É importante não esquecer também que uma equipe engajada e bem treinada é fundamental para que essa experiência seja a melhor possível. E não podemos deixar de falar, claro, do uso da tecnologia para melhorar a experiência do cliente em diferentes aspectos, na medida em que proporciona mais agilidade no atendimento às demandas, melhorando o fluxo de trabalho.

Essas e outras informações sobre tendências de consumo, tecnologia, gestão e inovação você vai encontrar no Cenários do Varejo, evento da CDL de Fortaleza que acontece no dia 21 de março, no Teatro RioMar Fortaleza Os participantes terão a oportunidade de conhecer um pouco de tudo aquilo que pude ver e ouvir na NRF Big Show. O evento, que chega a sua 18ª edição, já tem as presenças confirmadas de Eduardo Yamashita, COO da Golvêa Ecosystem, Anna Araripe, diretora de Marketplace do Mercado Livre, e José Roberto Nogueira, CEO da Brisanet.

Assis Cavalcante é presidente da CDL de Fortaleza